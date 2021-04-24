下周二迎今年首個超級滿月　天文台料多雲　5月將遇「超級血月」

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-24 18:30

滿月是尋常的天文現象，然而下周二（27日）就迎來不一樣的滿月「超級滿月」。天文台解釋，「超級滿月」是指月球運行到橢圓軌道上最近一點的同時，正好是滿月。因此，月亮看上去會比平時大。然而根據預測，天文台料下周二多雲及有幾陣驟雨，市民或難以賞月。 即使錯過今次「超級滿月」市民亦毋須失望，因下月26日，亦會再次出現「超級滿月」，除了是為全年最大滿月，更同時迎來難得的月全食現象。屆時由於陽光在通過地球大氣層時，只剩下的紅光被折射到月球表面，月球會呈現紅色，因此月全食亦被稱為「血月」。

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天文台︰周二見到月亮嘅機會就好微

根據天文台資料，由於月球圍繞地球公轉的軌道是橢圓形，所以月球離地球的距離會時遠時近，月球軌道離地球最遠的一點叫「遠地點」，最近的一點則是「近地點」。而「超級滿月」是指月球運行到橢圓軌道上最近一點的同時，正好是滿月。因此，月亮看上去會比平時大。

天文台科學主任黎宏駿表示，「超級滿月」並非天文學名詞，只是坊間用以形容滿月前後月亮看上去較大的現象。而下周二月出時間為下午7時04分；月落則為早上5時56分。黎又指，天文台料當日一道低壓槽會帶來不穩定天氣，故「見到月亮嘅機會就好微」。至於屆時月亮會比平日看上去大多少？黎宏駿笑言實際上，肉眼很難察覺月亮大小變化。

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5月26日超級滿月撞正月全食現「超級血月」

如錯過下周二的「超級滿月」，則可在5月26日再有機會欣賞，當日更出現罕見的月全食「血月」。天文台資料解釋，地球在背著太陽的方向會出現一條陰影，稱為「地影」。地影分為「本影」和「半影」兩部分。本影是指沒有受到太陽光直射的地方，而半影則只受到部分太陽直射的光線。月球在環繞地球運行過程中，如整個月球都進入本影時，就會發生月全食。

而在月全食時，月球並不是完全看不見，而由於太陽光在通過地球的大氣層時受到折射進入本影，投射到月面上，令到月面呈紅銅色，故月全食亦被稱為「血月」。