天文台料五一勞動節炎熱　下周三「立夏」多雲有雨　氣溫高見29度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-27 12:56

近日本港天氣不穩，天文台指與低壓槽相關的驟雨，會在未來一兩日持續影響華南沿岸地區。隨著低壓槽遠離，周四（29日）稍後廣東沿岸天色才逐漸好轉。而一股乾燥的大陸氣流會在接近周末為華南帶來大致晴朗的天氣，該區日間炎熱。 天文台料周六（5月1日）勞動節天晴炎熱，市區氣溫高見30度；不過一日間溫差達7度，市民或要帶備外套。另外，下周三（5月5日）是廿四節氣中的「立夏」，代表夏天來臨。天文台料當日大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫亦高見29度。

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本港今日（27日）截至中午12時，廣泛地區錄得2至5毫米雨量，當中屯門、大埔等累積雨量更超過10毫米。天文台指，與低壓槽相關的驟雨持續影響珠江口一帶。同時，影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸緩和。預料今日多雲，間中有驟雨；吹和緩東至東南風，初時風勢清勁。

超級滿月遇多雲驟雨難觀賞

另外，今日迎來今年首個「超級滿月」，即月球運行到橢圓軌道上最近一點的同時，正好是滿月，因此月亮看上去會比平時大。不過今日多雲有驟雨，市民或難以賞月。

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展望未來一兩日驟雨較為頻密，周五（30日）天色好轉，日間炎熱；氣溫介乎22至29度。周六是勞動節假期，天文台料當日大致天晴，日間炎熱；氣溫稍回升至介乎23至30度，即一日間溫差達7度。

受偏南氣流影響，下周初雲量增多，有幾陣驟雨。天文台預料下周日（2日）起，一連五日有幾陣驟雨。而下周三（5月5日）「立夏」代表夏天正式來臨，並漸漸晝長夜短，氣溫升高。天文台料下周三大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；氣溫則介乎25至29。