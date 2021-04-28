天文台料五一勞動節部份地區達33度　或26年來最熱　下周連場驟雨

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-28 16:11

本港今日（28日）繼續天陰陰，但隨低壓槽明日（29日）遠離，近周末漸轉天晴。天文台預測，5月1日勞動節天氣炎熱，市區高見攝氏31度，而打鼓嶺、上水及石崗或進一步升至33度。倘預測成真，將成近26年最熱的勞動節，亦是有記錄以來第三熱的勞動節。 天文台表示，受偏南氣流影響，下周日（5月2日）起一連5日有驟雨。下周三（5日）是二十四節氣中的「立夏」，意味夏天正式來臨，料當日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，市區氣溫高見29度，最快下周五（7日）才告別雨天。

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低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨，本港今日多雲，有一兩陣驟雨，早上時分大帽山、大老山及昂坪氣溫跌至20度以下，今晚驟雨較多。現時為華南沿岸帶來驟雨的低壓槽會將於明日遠離，令日間天色逐漸好轉，其後一股乾燥的大陸氣流會在接近周末為華南帶來普遍晴朗及炎熱的天氣。天文台預測，明日初時仍有幾陣驟雨，其後天色好轉，料晴天持續至周末。

周六是五一勞動節，天文台預測，當日大致天晴、日間炎熱，料市區最高氣溫升至31度。參考自動分區天氣預報，打鼓嶺、上水及石崗當日下午時分升溫至33度。翻查資料，本港有記錄以來最熱的勞動節發生在1995年，當日市區最高氣溫達31.2度。倘天文台預測成真，今年勞動節將是近26年最熱，亦是本港有記錄以來第三熱的一年。

下周一連5日有驟雨

受偏南氣流影響，下周初至中期廣東沿岸雲量增多，有幾陣驟雨。天文台預料，下周日稍後時間有一兩陣驟雨，下雨天將持續至下周四（6日），期間部分時間有陽光，市區最高氣溫仍達29度。

天文台又預測，下周五終告別雨天，迎來部分時間有陽光的天氣，料市區最高氣溫回升至30度。

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