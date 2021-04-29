勞動節天晴高見31度　天文台料下周連落5日驟雨　周末再迎炎熱天

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-29 12:28

【勞動節天氣】本港近日陰晴不定，天文台預測，本港未來兩日天晴炎熱，周六的五一勞動節假期，市區高見攝氏31度，新界部分地區更升溫至33度，有機會成為本港近26年來最熱的勞動節。 隨高空擾動在下周初為華南帶來不穩定天氣，料本港下周日（5月2日）晚起，連日驟雨，最快至下周五（7日）才告別下雨天，氣溫回升迎炎熱天氣，下周六（8日）市區再次高見31度。

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一道雲帶正覆蓋華南沿岸，預料該雲帶會在今日（29日）逐漸轉薄。本港今日大致多雲，初時有一兩陣雨，早上大帽山低見13.6度，日間短暫時間有陽光，市區氣溫料介乎22至28度。

勞動節新界至少3區料升溫至33度

廣東地區未來一兩日風勢微弱，普遍晴朗及炎熱。天文台預料，明日開始天晴而炎熱，至周六（則5月1日勞動節）市區最高氣溫料達31度。參考自動分區天氣預報，當日下午時分打鼓嶺、上水及石崗有機會升溫至33度，迎來熱辣辣假期。

隨高空擾動下周初殺到，為華南帶來不穩定天氣。天文台預測，本港下周日（2日）雖然部分時間有陽光，日間炎熱，但晚上有一兩陣驟雨；其後受偏南氣流影響，本港迎來連日驟雨，部分時間有陽光，但市區最高氣溫仍高見29度。

天文台預測，高空反氣旋其後增強，下周後期天色好轉，本港下周五（7日）告別雨天，部分時間出現陽光，日間炎熱，市區高見30度，至下周六更進一步升至31度。

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