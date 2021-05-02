天氣交通｜屯馬綫提早恢復服務　西鐵綫料7時10分首班車

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-05-02 06:59

本港地區今日（2日）天氣預測大致多雲，初時局部地區能見度較低。日間部分時間有陽光，天氣炎熱，最高氣溫約30度。吹微風，稍後吹和緩東風及有幾陣驟雨。展望明日有幾陣驟雨。隨後一兩日部分時間有陽光。

港鐵表示今日凌晨進行的屯馬綫全線列車測試在早上約6時40分已完成，屯馬線一期已提早恢復列車服務。車務團隊亦正為西鐵綫服務作最後準備，將可提早於早上約7時10分恢復列車服務。至於港鐵免費接駁巴士將會繼續運作至早上約7時40分。

為配合屯馬綫全綫通車前的列車測試，今日西鐵綫及屯馬綫一期的首班車原定將延遲兩小時至上午7時30分開出。港鐵呼籲受影響的乘客，使用其他交通工具港鐵亦會提供多條免費接駁巴士路綫；除M24，K99及W3沿途設上落站外，其他為特快路綫，不設中途站。

高空擾動會在今明兩日為廣東地區帶來不穩定天氣。受一道低壓槽影響，本週中期華南有幾陣驟雨。隨著高空反氣旋增強，本週後期沿岸地區天色好轉。

配合天后寶誕在西貢實施的特別交通及運輸安排

當局將於2021年5月3日凌晨12時至2021年5月5日凌晨12時於大廟灣實施下列特別交通及運輸安排：

(i) 大坳門路由其與布袋澳村路交界以北約75米處起，至同一交界以南約100米處止的路段暫劃為禁區(前往布袋澳村、天后古廟及清水灣鄉村俱樂部者除外)；

(ii) 位於大坳門路清水灣鄉村俱樂部外的10個不設收費錶私家車停車位將暫時停用；及

(iii) 位於大坳門路近布袋澳村路的4個收費錶私家車停車位、4個電單車停車位和1個旅遊巴士停車位將暫時停用。

有關地點將設置適當交通輔助設備，並會有警務人員在場指導駕車人士。