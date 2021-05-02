母親節｜天文台料今起5日有雨　周末三區或見32度　下周日30度

今日（2日）是勞動節翌日，本港由晴轉陰，今午多區超過攝氏30度，大美督更升溫至33.8度，但下午變得烏雲密佈，部分地區有雨粉。

天文台預測，今日有幾陣驟雨及局部地區有雷暴，其後一道低壓槽在本周中期帶來不穩定天氣，本港今日至周四（6日）均迎來下雨天；周三（5日）二十四節氣「立夏」當日料日間短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，市區最高氣溫達29度。

近周末本港終放晴，天文台料周五及六（7及8日）市區最高氣溫回升至31度，部分新界地區或再升至32度，迎來炎熱的短假期；下周日（9日）母親節市區料最高30度，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。