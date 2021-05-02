母親節｜天文台料今起5日有雨　周末三區或見32度　下周日30度

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今日（2日）是勞動節翌日，本港由晴轉陰，今午多區超過攝氏30度，大美督更升溫至33.8度，但下午變得烏雲密佈，部分地區有雨粉。

天文台預測，今日有幾陣驟雨及局部地區有雷暴，其後一道低壓槽在本周中期帶來不穩定天氣，本港今日至周四（6日）均迎來下雨天；周三（5日）二十四節氣「立夏」當日料日間短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，市區最高氣溫達29度。

近周末本港終放晴，天文台料周五及六（7及8日）市區最高氣溫回升至31度，部分新界地區或再升至32度，迎來炎熱的短假期；下周日（9日）母親節市區料最高30度，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

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周三「立夏」最高氣溫料低於30度

受高空擾動影響，廣東地區明日有幾陣驟雨。天文台預測，明日（3日）本港大致多雲，有幾陣驟雨，市區氣溫介乎24至27度，周二（4日）最高溫料回升至30度。

一道低壓槽會在本周中期為華南帶來不穩定天氣，天文台預測，周三「立夏」當日，雖象徵夏天正式來臨，但市區最高氣溫料不超過30度，日間短暫時間有陽光，迎來幾陣驟雨，本港稍稍降溫。

隨着高空反氣旋增強，本周後期沿岸地區天色好轉。天文台料周五及六天氣炎熱，迎來陽光，市區最高氣溫升至31度，而打鼓嶺、石崗及上水或再升至32度。經歷短暫晴天後，天文台預測下周日（9日）起開始有雨，當日是母親節，市區氣溫料達30度，有一兩陣驟雨，下周一及二大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

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