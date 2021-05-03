天氣交通｜今日多雲有雨　最高氣溫約27度

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-05-03 07:25

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，高空擾動正為廣東帶來驟雨。天文台預測本港地區今日天氣大致多雲及有幾陣驟雨。最高氣溫約27度。吹和緩至清勁偏東風，稍後轉吹東南風。展望未來兩三日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

(天文台)

(天文台)

運輸署表示因交通意外，呈祥道(往觀塘方向)近蝴蝶谷的慢線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

傷者由救護車送院。

同時因交通意外，夏慤道(往上環方向)近海富中心的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

另外，為配合2021年天后寶誕，當局將於2021年5月3日凌晨12時至2021年5月5日凌晨12時於大廟灣實施特別交通及運輸安排。大坳門路由其與布袋澳村路交界以北約75米處起，至同一交界以南約100米處止的路段暫劃為禁區(前往布袋澳村、天后古廟及清水灣鄉村俱樂部者除外)；位於大坳門路清水灣鄉村俱樂部外的10個不設收費錶私家車停車位將暫時停用；及位於大坳門路近布袋澳村路的4個收費錶私家車停車位、4個電單車停車位和1個旅遊巴士停車位將暫時停用。有關地點將設置適當交通輔助設備，並會有警務人員在場指導駕車人士。