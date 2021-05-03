天文台料周末炎熱市區高見31度　3區或升至33度　母親節再迎雨天

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-03 12:59

本港今早（3日）天氣稍涼，大部分地區錄得3至4毫米雨量，至少7區最低氣溫錄得攝氏20度以下氣溫，其中大帽山只有15.4度。 一道低壓槽會在未來兩三日為本港帶來不穩定天氣，繼續迎來雨天，周三（5日）是二十四節氣中的「立夏」，天文台預測當日市區高見30度，日間現短暫陽光，亦有幾陣驟雨。 天文台又料，周末天色好轉，迎來炎熱天氣，市區最高氣溫升至31度，部分新界地區更升溫至33度，3字頭的氣溫持續至下周日（9日）母親節，當日或有一兩陣驟雨。

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一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時高空擾動正為廣東帶來驟雨，本港今日大致多雲及有幾陣驟雨，吹和緩至清勁偏東風，初時離岸間中吹強風。今早天氣稍涼，天空灰濛濛一片。

立夏市區氣溫料升至30度

一道低壓槽會在未來兩三日為華南帶來不穩定天氣，天文台預測，本港下雨天持續至周四（6日），期間周三(5日)「立夏」當日大致多雲，有幾陣驟雨，但日間短暫時間有陽光，市區最高氣溫料升至30度。

隨著高空反氣旋增強，本周後期沿岸地區天色好轉，天文台料本港周五及六市區高見31度，天氣炎熱。參考自動分區天氣預報，打鼓嶺、石崗、上水在周六下午更升溫至33度。

下周日是母親節，天文台料當日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，市區最高氣溫仍達30度；由於另一道低壓槽會在下周初影響廣東，料母親節起一連4日有驟雨，市民外出時最好常備雨傘了。