天文台今年首發黃色暴雨警告　今晚至明早有驟雨及雷暴

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-04 19:29

今日（4日）時晴時雨，天文台發出「預警」，現時位於廣東內陸的強雷雨區正逐漸向南移動，並有可能在今晚影響珠江口一帶。天文台料今晚及明早（5日）驟雨較多，以及局部地區有雷暴。

在下午5時45分，天文台再出提示，強雷雨區可能在未來兩三小時影響本港，提醒市民應提高警惕。在晚上7時15分發出黃色暴雨警告信號，是今年首個暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

強雷雨帶在晚上7時，以抵達深港交界。（天文台圖片)

低壓槽正逐漸向南移動 局部地區有雷

天文台於今日下午4時半發出特別天氣提示，料為廣東北部帶來驟雨及雷暴的低壓槽正逐漸向南移動，預料會在今晚靠近沿岸地區，提醒市民留意天氣變化。而本港下午天氣炎熱，多處地區氣溫上升至31度或以上，大美督及上水氣溫及高見33度以上，達炎熱程度。

天文台預測，今日大致多雲，有幾陣驟雨；料今晚及明早驟雨較多及局部地區有雷暴。明日日間短暫時間有陽光，氣溫介乎24至30度。初時吹和緩偏南風，明日吹微風。展望本周後期及下周初部分時間有陽光及炎熱，但局部地區有驟雨。

▼4.6復活節假期最後一日 市民淺水灣曬太陽▼