母親節｜天文台料明天晴炎熱　氣溫達32度　或成紀錄第五熱母親節

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-08 16:15

踏入5月，本港天氣漸變炎熱。天文台預測，高空反氣旋會在未來一兩日繼續為華南沿岸地區帶來普遍晴朗及炎熱的天氣。明日（9日）是一年一度的母親節，天文台料明日天晴炎熱，市區最高氣溫達32度，有機會成為有紀錄以來第五熱的母親節；而上水等三區氣溫更料高見34度。 天文台又預測，受偏南氣流影響下周天氣持續炎熱，但亦有幾陣驟雨；料該偏南氣流在下周中期較為活躍，廣東沿岸驟雨較多。隨著高空反氣旋在下周後期再度增強，廣東沿岸驟雨減少。

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▼5月8日，母親節前夕旺角花墟人山人海▼

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明天就是母親節，近日本港亦迎來好天氣。天文台指，高空反氣旋正為廣東沿岸及南海北部帶來普遍晴朗及炎熱的天氣。今日（8日）正午時分，本港大部分地區氣溫上升至30度或以上，預測今日天晴炎熱，吹輕微至和緩西南風。展望下周初大致天晴及炎熱，下周中期有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。

天文台提醒，天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。另外今日紫外線指數最高達11，曝曬級數為極高，天文台又提醒市民小心強紫光線；如在戶外，應留在有遮蔭的地方。

明日（9日）是母親節，天文台料將大致天晴及炎熱，氣溫介乎26至32度；沙田則料高見33度，達酷熱程度；上水、打鼓嶺及石崗更達34度，市民如外出慶祝則要避免中暑。翻查資料，如明日錄得32度，將成為自1884年有紀錄以來第五熱的母親節，而歷來最熱的母親節則為1958年錄得的33.3度。

天文台又預測，下周二（11日）起一連五日將有驟雨，下周三（12日）局部地區有雷暴；而五日氣溫同樣介乎26至31度。至下周日（16日）起天氣再度炎熱，氣溫再重上高見32度。

▼4.6復活節假期最後一日 市民淺水灣曬太陽▼