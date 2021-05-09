母親節大美督升溫至35.8度　天文台料今晚或有雷暴　多日高見32度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-09 15:54

今日（9日）母親節陽光普照，多區氣溫達酷熱（攝氏33度或以上）程度，其中大美督升溫至攝氏35.8度，天文台在早上已發出特別天氣提示，提醒市民天氣炎熱可能影響健康，應多補充水分。 受偏南氣流影響，天文台預測本周天氣持續炎熱，亦有幾陣驟雨，料下雨天持續至周五（14日）。隨高空反氣旋會在本周後期再度增強，天文台料本月中一連多日天氣炎熱，市區高見32度。

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天文台總部下午最高錄得31.7度

高溫觸發的雷雨正影響廣東西部及內陸，但沿岸地區大致晴朗及炎熱。正午時分，本港多處氣溫上升至30度以上，大美督成全港最熱，下午時分升溫至35.8度，而打鼓嶺及上水也升至34度或以上，而天文台總部則最高錄得31.7度，未能打破1958年母親節33.3度高溫。本港下午大致天晴及炎熱，今晚漸轉多雲，局部地區可能有驟雨及雷暴。

受偏南氣流影響，華南沿岸本周天氣持續炎熱，亦有幾陣驟雨。天文台預測，周二（11日）起局部地區有一兩陣驟雨，同時部分時間有陽光，多日市區高見32度。參考自動分區天氣預報，明日打鼓嶺、石崗及上水在下午時分升溫至34度。

天文台預料，高空反氣旋會在本周後期再度增強，中國東南沿岸天色大致晴朗，本港最快周六可以暫別雨天，迎來陽光，天氣亦持續炎熱，多日高見32度，下個短暫假期再迎來好天氣。

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