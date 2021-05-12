天氣交通｜酷熱天氣警告生效　慎防中暑　上水坪洲長洲最高溫34度

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-05-12 07:15

香港天文台在上午6 時45分發出酷熱天氣警告 。預料今日本港天氣酷熱，市民應慎 防中暑 。

預防中暑，市民要避免長時間在戶外活動。如果要在戶外活動或工作，最好戴寬邊帽，穿淺色、寬鬆的衣服，盡量留在蔭涼的地方。要充分喝水，但避免喝含咖啡因或酒精的飲品。如有不適，要盡快看醫生。

一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來炎熱的天氣。天文台預測，本港地區今日天氣炎熱，大致多雲。日間部分時間有陽光，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。局部地區有一兩陣驟雨。吹和緩南至西南風。

坪洲、長洲、上水、打鼓嶺、石崗預計最高氣溫34度

自動分區天氣預報（天文台網站截圖）

(天文台網頁)

天文台展望，未來兩三日天氣持續炎熱，最高氣溫達32度或以上，但局部地區仍有幾陣驟雨。

(天文台網頁)

粉嶺公路臨時交通及運輸安排

為配合於粉嶺公路進行的道路工程，當局將於2021年5月11日及13日，每日凌晨 1 時至上午 6 時，臨時封閉：(a) 康樂園路通往粉嶺公路(北行)的支路；(b) 香園圍公路通往粉嶺公路(北行)的支路；及(c) 粉嶺公路(北行)由其與吐露港公路的交界處起，至掃管埔路迴旋處止的路段。