撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-14 14:12

本港步入夏天，天氣亦漸漸酷熱，天文台今日（14日）中午12時半發出酷熱天氣警告，截至下午2時，市區錄得最高氣溫33.6度，創今年新高；而多區亦升溫至32度以上。另外，天文台今日中午12時亦一度發出局部地區大雨提示，指屯門區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，該雨量即已達黑色暴雨警告信號程度，有可能出現嚴重水浸。 天文台又預測，高空反氣旋會在周末期間為中國東南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，明日（15日）起一連三日，市區氣溫高見33度，長洲、上水等更料達35度。然而天文台又預料，一道低壓槽將會在下周初影響華南，並為該區帶來驟雨及雷暴。

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屯門區預料有每小時雨量超過70毫米大雨 達黑雨程度

今日（14日）天氣不穩，天文台指一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨，今早本港西部多處錄得超過10毫米雨量。預測今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴；下午部分時間有陽光及炎熱，吹和緩偏南風。此外，位於菲律賓的熱帶低氣壓已減弱為低壓區。

根據雷達圖像，雨帶集中在本港西邊，料雨勢至下午1時許才減弱。天文台位於大欖涌的相機拍攝圖片所見，該區約上午11時15分起下起大雨，至近11時半雨勢最大，連相機亦模糊一片。至中午約12時才漸漸停雨，惟下午1時許仍烏雲密佈。

天文台於中午約12時，發出局部地區大雨提示，指屯門區雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。提醒市民應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

▼天文台於大欖涌拍攝的天氣圖片▼

天文台展望周末期間大致天晴及酷熱，下周初有幾陣驟雨，部分時間有陽光。明日大致天晴，但早上局部地區有驟雨，日間酷熱；氣溫介乎28至33度，上水及長洲等更高見35度。

料下周一（17日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。稍後局部地區有雷暴。其後連續一周亦有驟雨，氣溫則稍降至介乎27至32度，市民外出緊記帶備雨具。下周三（19日）為佛誕假期，天文台料當日部分時間有陽光，局部地區有驟雨。