周三佛誕天文台料市區達33度　長洲高達36度　未來數日天晴酷熱

撰文：袁澍
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【佛誕天氣】近日天氣酷熱難耐，但料仍要持續多數日。天文台預料，受偏南氣流影響，未來數日華南沿岸天氣酷熱，本週後期有幾陣驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下週初期至中期為南海中部帶來不穩定天氣。
天文台今早約11時發出酷熱天氣警告，呼籲市民預防中暑，要避免長時間在戶外活動。天文台中午錄得市區最高氣溫為32.5度。
明日（19日）是佛誕假期，天文台預測本港大致天晴，氣溫介乎28度至33度；午後長洲氣溫會高達36度。雖然今年長洲太平清醮受疫情影響，不設搶包山及飄色巡遊活動，市民若去遊玩，仍要記得防暑。
▼5月15日，酷熱天氣警告生效下尖沙咀海旁情況▼
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夏日熱辣辣，受偏南氣流影響，未來數日華南沿岸天氣酷熱，本週後期有幾陣驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下週初期至中期為南海中部帶來不穩定天氣。
明日佛誕假期，天文台預測，本港大致天晴，早上有一兩陣驟雨，日間天氣酷熱，氣溫介乎28至33度。根據天文台自動分區天氣預報，本港明日中午過後，普遍地區升至33度或以上，其中長洲氣溫較市區更高，預料午後會飆升至最高36度。
至於周四（20日）本港仍然保持高溫，氣溫介乎28度到33度。周五（21日）為廿四節氣的「小滿」，當日氣溫料為28度至32度，部分時間有陽光，並有幾陣驟雨。
佛誕日，長洲天氣炎熱。（天文台截圖）
▼2020年長洲太平清醮情況▼
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周末至下周一（22日至24日）天氣仍然酷熱，氣溫仍然達28至33度，下周二至周四（25日至27日）則都是短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫料為28度至32度。