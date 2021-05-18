周三佛誕天文台料市區達33度　長洲高達36度　未來數日天晴酷熱

【佛誕天氣】近日天氣酷熱難耐，但料仍要持續多數日。天文台預料，受偏南氣流影響，未來數日華南沿岸天氣酷熱，本週後期有幾陣驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下週初期至中期為南海中部帶來不穩定天氣。

天文台今早約11時發出酷熱天氣警告，呼籲市民預防中暑，要避免長時間在戶外活動。天文台中午錄得市區最高氣溫為32.5度。

明日（19日）是佛誕假期，天文台預測本港大致天晴，氣溫介乎28度至33度；午後長洲氣溫會高達36度。雖然今年長洲太平清醮受疫情影響，不設搶包山及飄色巡遊活動，市民若去遊玩，仍要記得防暑。