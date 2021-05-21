天氣交通｜多雲驟雨初時有雷暴　九龍塘達之路單線雙程行車

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-05-21 06:39

上午6時，天文台錄得氣溫30度，相對濕度百分之80。本港今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。日間部分時間有陽光，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁。展望週末至下週初天氣酷熱有幾陣驟雨。

駕駛人士請注意，為配合道路工程，九龍塘達之路部分路段今日上午9時至下午6時將由雙線雙程行車改為單線雙程行車。

一股偏南氣流會在今明兩日為廣東沿岸帶來驟雨。隨著高空反氣旋稍為增強，週末至下週初該區天氣持續酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在下週影響南海中北部，並在下週後期為華南沿岸帶來不穩定天氣。

駕駛人士請注意，為配合道路工程，達之路將實施下列臨時交通安排：5月22日上午9時至下午6時，介乎又一居道與瑰麗路的一段達之路將由雙線雙程行車改為單線雙程行車；及介乎又一居道與花圃街的一段達之路將由雙線雙程行車改為單線雙程行車。有關地點將設置適當交通標誌，指導駕駛人士。

臨時封閉葵青路(西行)往青衣鄉事會路(北行)的支路

為配合葵青橋預應力鋼纜維護工程，當局將於2021年5月22日晚上11時至翌日上午6時及2021年5月29日晚上11時至翌日上午7時在葵青區實施下列臨時交通及運輸安排:

臨時封閉葵青路(西行)往青衣鄉事會路(北行)的支路將，禁止所有車輛駛入。交通改道：沿葵青路(西行)前往青衣鄉事會路(北行)的受影響車輛，須改經青衣交匯處及青衣鄉事會路(北行)。新界專線小巴第88號線(往青衣邨方向)及88B(往翠怡花園方向)須改經青衣交匯處，然後返回青衣鄉事會路(北行)的原有路線。