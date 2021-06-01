熱帶風暴「彩雲」周五港800公里掠過　本周雷雨後見陽光33度酷熱

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-01 13:11

6月首日迎來一場黃雨，歷時約1.5小時，雷雨為港島、新界西及大嶼山多處地區帶來超過30毫米雨量。天文台在中午12時40分發出特別天氣提示，預告位於珠江口的雷雨區正逐漸向東移動，並可能在未來一兩小時影響本港，提醒市民提高警惕。 至於已升級為熱帶風暴的「彩雲」正逐漸靠近菲律賓東部一帶，天文台預測「彩雲」周五（4日）在本港800公里範圍掠過，但屆時已減弱成熱帶低氣壓，其後逐步遠離及消散。 在本港方面，周五及周六預計有大驟雨及狂風雷暴，最快下周日（6日）陽光再現，且日間酷熱，市區氣溫回升至攝氏33度。

▼6.1本港迎黃雨 市民在狂風雷暴下上班上學▼

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在正午12時，熱帶風暴「彩雲」集結在馬尼拉之東南約780公里，預料向西北移動，時速約20公里，逐漸靠近菲律賓東部一帶。根據天文台預測移動路徑，「彩雲」周五最接近本港，但強度減弱，降級至熱帶低氣壓，其後「L型」轉向，移向日本方向，最接近日本時已進一步減弱成溫帶氣旋。

6.4迎狂風雷暴

回看本港天氣，隨著影響廣東的一道低壓槽移向華南內陸，未來一兩日沿岸地區天色逐漸好轉，本港明早仍局部地區有雷暴，亦有幾陣驟雨；至周四（3日）減少至有一兩陣驟雨，日間酷熱，部分時間有陽光，市區最高氣溫達33度。

但是，該低壓槽會在周五及周六初時橫過華南，天文台預測周五起天氣轉差，料當日大致多雲，有幾陣驟雨，稍後雨勢有時頗大及有狂風雷暴，市區氣溫介乎28至31度，令本港稍稍降溫；至周六初時仍有大驟雨及有狂風雷暴，日間驟雨逐漸減少。

天文台預料，一道低壓槽會在下周初為華南沿岸帶來不穩定天氣，本港下周日陽光再現，市區高見33度迎酷熱天氣，其後繼續是下雨天，多日預測有驟雨，部分日子更有雷暴，下周二稍稍再降溫，市區最高氣溫回落至30度，最快周四（10日）短暫時間有陽光。

（天文台網站截圖）

▼去年10月13日熱帶氣旋浪卡襲港▼