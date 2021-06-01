黃雨｜新界農友雖失30%蔬菜嘆為及時雨　梁榮武：見番正常天氣

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-01 13:59

本港近日天氣不穩，今早（1日）8時許天文台發出黃色暴雨警告信號。天文台指，一道低壓槽為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，今早港島、大嶼山等錄超過30毫米雨量。滂沱大雨除了造成不便，亦為農夫帶來損失。香港新界本地農協會主席黃七娣指，今早大雨持續時間不長，但仍造成30%菜類農作物損毀。不過她直言，大雨亦是「及時雨」，因本港早前太乾旱：「有番啲雨水對果樹好好多」。 天文台前助理台長梁榮武就解釋，澳門與香港雨量截然不同主要是因對流發展有隨機性，亦有很多因素影響是否下雨。他直言本港5月天氣反常，原本應是梅雨季，水份卻「少得可憐」；因此6月第一日就下起大雨，終「見番正常天氣」。

▼6.1本港迎黃雨 市民在狂風雷暴下上班上學▼

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本港早前天氣乾旱，根據天文台資料，今年5月雨量僅65毫米，比5月平均值的290.6毫米低77%；而截至5月31日，今年累積雨量只得163.1毫米，低於平均值427.8毫米。另外，本港水塘存水量於5月31日亦得61.95%。踏入6月，本港終見降雨，天文台科學主任彭曉晴指，今早驟雨雷暴主要是受一道低壓槽影響，港島、大嶼山等錄超過30毫米雨量。

賀一誠：珠海更浸至車頂

鄰近的澳門今早更有黑色暴雨警告信號，澳門行政長官賀一誠表示，今日凌晨的暴雨，除了當地出現水浸，珠海更浸至車頂，幸好非漲潮，故積水較快退卻。至於試運中的內港北雨水泵站箱涵渠，他指系統安裝後正在調校，形容今次暴雨是考驗，市政署亦在檢討中，「比冇一定好啲，你話好大作用一定唔會，因為始終是低窪地區。」

為何澳門滂沱大雨，惟本港只得黃色暴雨警告信號？彭曉晴解釋，對流雲團發展有隨機性，故本港及澳門的情況未必相似。天文台前助理台長梁榮武同樣指，下雨有隨機性，受不同因素影響，例如地形等，本港大帽山及鳳凰山等亦會影響雨量分佈。他又表示，不同地區雨量不同是很正常現象：「就算香港都會有啲地方落雨，有啲地方出太陽」。

▼長洲今早暴雨情況▼

梁又慨嘆踏入6月終於「見番正常天氣」，因一般而言5月及6月均為梅雨季節，惟剛過去的5月天氣異常，未有出現往年的廣泛大雨。他坦言擔心出現「唔夠水」情況，甚至要「制水」，故希望雨量可繼續增加。梁又分析，上月雖有充足水份，但因空氣沒有匯聚，加上高空空氣沒有「輻散」現象，致降雨量少。

黃七娣則指，今早雨勢持續時間不長，故對農作物影響不大，惟仍令30%菜類農作物損毀，包括白菜、菜心及通菜等，主要為菜葉爛掉。不過她無奈指，今年首5個月天氣乾旱，令農作物損失50%至60%；再加上有蟲害，至今估計新界農場平均損失70%農作物，以十畝農場計，已損失至少30萬元。因此她指「有番雨水都好啲，特別係果樹」。

▼中環及太平山今早有如出現「雲海」▼