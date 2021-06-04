天文台發特別提示料廣泛地區大雨　熱帶風暴彩雲港500公里外掠過

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-04 12:17

近日本港天氣不穩，時晴時雨。天文台今早（4日）11時發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。天文台又預測，一道低壓槽會在今日及明日（5日）初時為華南沿岸地區帶來驟雨及雷暴。隨著低壓槽遠離，周日（6日）該區天色好轉。 另外，天文台指熱帶風暴「彩雲」昨晚（3日）採取偏北路徑橫過南海東北部，仍與本港保持超過500公里距離。預料彩雲今日會轉向東北方向移動，靠近台灣南部一帶，逐漸遠離本港並減弱，對本港沒有直接威脅。

▼6.1本港迎紅雨 市民在狂風雷暴下上班上學▼

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今早本港下起大雨，天文台指，與一道低壓槽相關的雷雨正影響廣東沿岸。今早本港多處地區錄得超過10亳米雨量，而大嶼山及中西區的雨量更超過20毫米。預測今日大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大；吹和緩西南風，稍後轉吹偏北風。

根據天文台的九天天氣預測，明日（5日）料大致多雲，初時有驟雨及狂風雷暴，日間驟雨逐漸減少；市區氣溫亦稍降至介乎25至30度。如市民周末外出玩樂，則要注意天文台變化。天文台料周日（6日）才重見陽光，當日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨；氣溫亦回升至介乎27至32度。

然而天文台料一道廣闊低壓槽，會在隨後數日為南海北部及華南沿岸帶來不穩定天氣，隨後兩、三日驟雨再度增多。由下周一（7日）起，連續四日均多雲有雨，至下周五（11日）才短暫時間有陽光。

「彩雲」今早8時最接近本港 約在520公里範圍外掠過

另外，天文台指在今日正午12時，熱帶風暴彩雲集結在高雄之西南偏南約240公里，預料向東北移動，時速約28公里，移向台灣南部一帶，並逐漸減弱。根據天文台路徑預報，熱帶風暴「彩雲」今早8時最接近本港，中心附近最高持續風速為每小時65公里，約在520公里範圍外掠過，明日或減弱為低壓區。

內地中央氣象台則指，彩雲的中心今天上午8時位於南海中東部海面上，中心附近最大風力有8級；而最低氣壓998百帕。預計彩雲將以每小時20至25公里的速度向北偏西方向移動，強度變化不大；明日夜間掠過台灣南邊並減弱為「熱帶低壓」（熱帶低氣壓），並逐漸消失。

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