天文台預測南海低壓區將增強　周末狂風驟雨　澳門預警或掛風球

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-11 14:25

位於南海中部的低壓區會在未來一兩日逐漸移向海南島至北部灣一帶，天文台今日（11日）預測低壓區將會增強，本港明日（12日）風勢較大，間中有狂風驟雨，周日（13日）大致多雲，間中有驟雨，初時有幾陣雷暴。隨着高空反氣旋在下周初至中期逐漸增強，下周二起天色好轉，下周六（19日）。

澳門地球物理暨氣象局更預告，該低壓區今明兩日有可能增強為熱帶氣旋，屆時澳門或發熱帶氣旋信號。

本港未來九天天氣預測。（香港天文台網頁截圖）

香港天文台表示，今日（11日）大致多雲，下午短暫時間有陽光，吹清勁東至東南風，但今晚驟雨較多，海面有湧浪，離岸及高地間中吹強風。

天文台指出，位於南海中部的低壓區，未來一兩日逐漸移向海南島至北部灣一帶，並有有所增強，周末期間廣東沿岸地區風勢較大，有狂風驟雨。

澳門地球物理暨氣象局預告，今明兩日有可能會發出熱帶氣旋信號。（澳門地球物理暨氣象局網頁截圖）

正值天文大潮 澳門或有水浸

澳門地球物理暨氣象局則預告，目前位於南海中部的廣闊季風低壓正在發展並逐漸移向海南島，今明兩日有可能增強為熱帶氣旋，屆時或考慮發出熱帶氣旋信號。受其相關的環流影響，今日稍後澳門風勢將明顯增強，風力間中達6級及有驟雨。

另外，因未來數日正值天文大潮，澳門內港一帶可能出現輕微水浸。