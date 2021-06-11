撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-11 20:32

南海中部低壓區今日下午增強為熱帶低氣壓，香港天文台在下午4時15分發出一號戒備信號，為今年首個，預料該系統會在今晚至明早（6月11至12日）與香港保持約500公里或以上距離，今晚至明日本地風勢較大，間中有狂風驟雨，海面有湧浪。 而澳門天文台下午4時表示，預告下午4時半發出一號風球及藍色風暴潮警告。

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在晚上8時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約480公里。(天文台圖片）

【20:25】天文台發出黃色暴雨警告。

【20:23】天文台6時35分發出之雷暴警告，有效時間延長至今晚11時正，預料香港間中有雷暴。

【20:00】在晚上8時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約480公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向海南島一帶。

【19:00】天文台指熱帶低氣壓會在今晚午夜前後最接近香港，在本港西南偏南500公里左右掠過，與其相關的狂風驟雨正影響本港，海面有湧浪，離岸海域及高地會吹強風。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在明早登陸海南島。一號戒備信號會在今晚維持。

【18:00】在下午6時，位於南海的熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約490公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向海南島一帶。

天文台指低壓區增強至熱帶氣旋，預料移向海南島方向。（天文台圖片）

天文台：黃昏至今晚最接近香港

天文台表示，一號戒備信號會在今晚維持。在下午4時，該熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約500公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，移向海南島一帶。

該熱帶低氣壓會在黃昏至今晚最接近香港，在本港西南500公里左右掠過，本港今晚晚間離岸海域及高地會吹強風，間中有狂風驟雨，海面有湧浪。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在明早登陸海南島。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測路徑▼

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▼全球預報系統GFS預測路徑▼

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▼6.10中環海傍打卡藝術品《川流不熄》▼

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澳門天文台表示，位於南海低壓區已增強為熱帶低氣壓，目前距澳門南方約500公里，將於下午4時30分發出一號風球及藍色風暴潮警告。