端午節陰晴不定　天文台料周五酷熱　上水或升溫至35度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-14 17:42

端午節陰晴不定，受高空反氣旋影響，下午多區升溫至攝氏32度或以上，大美督更升溫至33.7度，迎來炎熱天氣，但局部地區有驟雨及雷暴。 天文台預測，本周中後期華南沿岸驟雨減少，接近周末天氣酷熱，料本港氣溫稍回升，至周五（18日）市區最高氣溫達33度，上水更有機會升溫至35度。天文台料一道低壓槽會在下周初於華南發展，令天氣漸轉不穩定，二十四節氣「夏至」（21日）當日仍短暫時間有陽光，翌日迎來雷暴。

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一股西南氣流會在未來一兩日為廣東沿岸帶來幾陣驟雨，天文台預測，周二及三（15及16日）早上局部地區有雷暴、有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。受高空反氣旋影響，本周中後期華南沿岸驟雨減少，接近周末天氣酷熱，天文台料周四（17日）起轉為「有一兩陣驟雨」，部分時間有陽光，至周五更迎來酷熱天氣，市區最高氣溫達33度。參考自動分區天氣預報，當日下午上水有機會升溫至35度，而打鼓嶺及石崗亦達34度。

夏至有幾陣驟雨

一道低壓槽會在下周初於華南發展，該區天氣漸轉不穩定。天文台預料，周末有一兩陣驟雨，下周一「夏至」轉趨有幾陣驟雨，但仍短暫時間有陽光，市區高見32度。至下周二，天文台料大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，天氣開始轉差，市區氣溫微跌至介乎27至31度。