撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-16 14:57

受高空反氣旋影響，未來數日天氣酷熱，今日（16日）最高氣溫逾32度，天文台中午已發出酷熱天氣警告。酷熱天氣將會持續，而下周日（20日）的父親節，最高氣溫預料亦有32度，惟當日亦會受西北氣流影響，將會有一、兩陣驟雨。子女如張外出與父親慶祝，記得要帶備雨傘，遮天陽又擋雨。

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一股西南氣流正為廣東沿岸帶來酷熱天氣，本港天氣亦酷熱，今日中午錄得市區最高氣溫達32.4度。天文台中午已發出酷熱天氣警告，提醒市民避免長時間在戶外活動，並多喝水，以防中暑。另外，局部地區亦會有驟雨，下午部分時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩西南風。

（天文台網站截圖）

受高空反氣旋影響，未來數日天氣持續酷熱，天文台預料明日（17日）至周六（19日）最高氣溫可達33度；至下周日（20日）的父親節，天氣仍然炎熱，不過當日亦會有幾陣驟雨，各位父親在炎熱天氣中聚天倫，勢必「焫焫焫焫焫焫著」，但亦不要忘記帶雨傘！

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天文台又預料，下周氣溫有望略為回落。天文台指，一股西南氣流會在週末期間至下週初帶來驟雨，預料一道低壓槽會在下週中後期徘徊在華南沿岸，天氣不穩定，有大驟雨及雷暴。天氣預測顯示，下周二（22日）會有驟雨及雷暴，及後三日仍然有驟雨及雷暴。