天文台預測下週中後有大驟雨及雷暴　低壓槽南下令天氣轉為不穩定

撰文： 香港天文台 最後更新日期： 2021-06-18 11:29

相信大家在本週初都感受到西南氣流為本港帶來驟晴驟雨的天氣。早上出門時，還要撐傘擋雨；中午太陽一出，卻變成撐著傘遮擋太陽，烈日下氣溫更超過30度。正當我們享受著本週的晴朗天氣時，「槽」小姐 —— 來自北方的低壓槽似乎正在計劃南下行程，預計將在下週中後期（約在6月23、24日前後）再度造訪華南沿岸，該區天氣又會再次轉為不穩定，有大驟雨及雷暴。 （原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

雨勢開始增強的具體時間仍存在不確定性，而且各家電腦模式預報「槽」小姐的到達時間有早有遲，仍未達成共識；較為可信的，是較強的雨區會在下週中後期十分接近香港（圖一）。

基於歐洲模式的集合預報而製作的顯著降雨概率分布圖。其中偏紅及橙色部分表示24小時累積雨量達到10毫米或以上的機會較高，而黑色虛線表示低壓槽會經過的範圍。白色圈表示香港的位置（香港天文台授權使用）

下星期二至五（6月22至25日）的「顯著降雨概率」已提升至「中」或以上，其中星期三至四（6月23至24日）的顯著降雨概率更已上調至「高」，大家要留意下星期的天氣變化，及早做好準備啦！

值得留意的是，自北向南走的低壓槽有時會移動較快，整個降雨過程有可能未必會維持數天的時間，可能只集中在其中一天，隨後雨勢或會迅速減弱。隨著預報時效縮短，這些時間上的不確定性會逐漸減少，預報亦會相應作出調整。預報員會繼續密切監察及分析天氣數據，參考電腦模式及臨近預報資料，緊貼追蹤「槽」小姐的行蹤及對本港天氣的影響，適時發出相關的天氣提示或警告。大家計劃行程時不妨參考最新的九天天氣預報和顯著降雨概率。

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原文：「槽」小姐之行程不定作者：香港天文台當值預報員