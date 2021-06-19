明日父親節日間酷熱　天文台料上水高達35度　下周二起有雨及雷暴

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-19 17:31

近日天氣炎熱，天文台指一股西南氣流正影響廣東沿岸。本港天氣酷熱，下午多區錄得攝氏30度或以上的高溫。天文台預測明日（20日）父親節日間酷熱，市區最高氣溫達33度，而上水區更料高達35度。 高溫將持續至下周一（21日），最高氣溫達攝氏33度。下周二起驟雨增多，隨後一、兩日雨勢有時頗大。

天文台預測父親節日間酷熱。（資料圖片／鄭子峰攝）

上水下午錄得攝氏34度

天文台於下午4時50分錄得攝氏32.2度，天文台指一股西南氣流正影響廣東沿岸。本港天氣酷熱，根據天文台的分區天氣，於下午5時，多區氣溫均錄得攝氏30度或以上，當中上水更錄得攝氏34.2度，元朗亦錄得攝氏33.6度。天文台預測，本港今日大致天晴，但有一兩陣驟雨。最低氣溫約攝氏29度。

父親節（20日）於上水料最高氣溫達攝氏35度。（天文台網站截圖）

父親節酷熱有驟雨

明日（20日）為父親節，天文台料日間酷熱，但有一兩陣驟雨，市區最高氣溫約攝氏33度，新界再高一兩度。根據天文台分區天氣預報，明日約下午4時上水區料高達攝氏35度，並有多區錄得攝氏33度。

酷熱天氣料持續至下周一，天文台指，預料一道低壓槽會在下周中後期為華南帶來大驟雨及雷暴，下周二起將會多雲，有幾陣驟雨及有雷暴；下周三及周四（23日及24日），天文台的「顯著降雨概率」預測為「高」，最高氣溫為攝氏30度。天文台預測，將至下周六（26日）才有陽光。

今日下午5時的分區天氣。（天文台網站截圖）

天文台9天天氣預報。（天文台網站截圖）