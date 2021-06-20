天氣交通｜柯士甸站壞車　西鐵綫服務延遲　父親節天晴酷熱有驟雨

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-20 07:36

港鐵7時許通知，由於西鐵線有一部列車出現故障，會有額外10至15分鐘行車時間，請乘客預留充足時間。據悉壞車的是柯士甸站，工程人員正處理有故障的列車，會將列車移離主行車線。現時西鐵線來往屯門及南昌站維持8分鐘一班車；來往屯門及紅磡站維持 16 分鐘一班車。

据觀察，列車在西鐵綫柯士甸站2號月台出現故障, 由另一部車將其推離月台位置。目前，除了西鐵綫額外行車時間約10-15分鐘，屯馬綫列車服務亦有調整：啟德來回烏溪沙，約7分鐘一班車。

為配合沙中綫屯馬綫27日全線通車，港鐵紅磡站新月台今起率先啟用。

本港今日（20日）天氣預測大致天晴，但有一兩陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩西南風，離岸風勢清勁。

一股西南氣流正影響廣東沿岸。展望明日仍然酷熱。星期二驟雨增多，隨後一兩日雨勢有時頗大。預料一道低壓槽會在本週中後期為華南帶來大驟雨及雷暴。

紅磡紅鸞道臨時交通安排

為配合道路工程，紅磡將於6月20日上午10時至下午6時，實施下列臨時交通安排：所有紅鸞道(北行)的車輛，將禁止直駛往紅磡南道(北行)。

觀景山隧道往珠海方向臨時封閉

6月20日、21、24及25日晚上8時00分至翌日上午6時00分期間。觀景山隧道往珠海方向管道將臨時封閉，禁止所有車輛駛入，往香港方向管道將實施單管雙程行車。