低壓槽靠近今早一度發黃雨　天文台料明日狂風雷暴　周末天色好轉

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-22 13:40

本港今日清晨（22日）下滂沱大雨，天文台一度發出黃色暴雨警告及雷暴警告，港島、九龍及西貢區錄得超過10毫米雨量，一眾打工仔和學生上班、上學均十分狼狽。 本港天空被厚厚的烏雲籠罩，市民外出記得帶傘，以免成為「落湯雞」。天文台指，與低壓槽相關的驟雨及雷暴，正影響廣東沿岸，預料低壓槽周末才會減弱，屆時或能撥開雲霧見青天、有短暫的陽光，氣溫亦會略為回升。

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今日清晨下着滂沱大雨，雷聲四起。翻查天文台的分區天氣照片，多區今早雨勢極大，大嶼山、清水灣等多區近乎伸手不見五指，天文台今早6時50分發出黃色暴雨警告信號，至8時半才取消，雷暴警告則在10時半終止。港島、九龍及西貢區早上均錄得超過10毫米雨量。今日氣溫亦有所回落，溫度介乎25至30度。

(天文台網頁截圖)

天文台指，與一道低壓槽相關的驟雨及雷暴，正影響廣東沿岸，令本港多雲、間中有驟雨，稍後亦會有幾陣雷暴。天上厚厚的黑雲籠罩，隨時都有再下雨的可能，市民出門要緊記帶傘！

（天文台截圖）

華南沿岸的低壓槽會未來一、兩日，會繼續帶來大驟雨及雷暴，預料周三（23日）和周四（24日）亦會繼續有驟雨或大驟雨，亦會有狂風雷暴，雨勢相信到周五（25日）才有所緩和，但當日仍有驟雨。

隨著低壓槽減弱，接近周末區內驟雨逐漸減少。天文台預料覆蓋南海北部的高空反氣旋稍為增強，周六（26日）或終能撥開雲霧見青天，相信當日短暫時間有陽光，氣溫亦會略為回升，最高氣溫達32度，但仍有機會下幾陣驟雨，好轉的天色，將持續至下周初。至於下周四7月1日回歸紀念日假期，預料短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，預測氣溫介乎28至32度。

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