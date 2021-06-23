天文台發出黃雨警告　香港廣泛地區未來一兩小時或受大雨影響

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-23 14:12

本港天氣持續不穩。香港天文台今日（23日）下午2時10分發出黃雨警告訊號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。 天文台於中午12時半發出特別天氣提示，指一道低壓槽相關驟雨及雷暴持續影響珠江口以西及香港鄰近海域，預測本港廣泛地區未來一、兩小時可能受大雨影響，提醒市民提高警覺。天文台亦已發出雷暴警告，現正生效。 天文台又預測，未來數天大致多雲有雨，部份日子短暫時間有陽光及幾陣驟雨，當中包括七一回歸日。而明天初時雨勢較大及有狂風雷暴。

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天文台表示，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。



天文台預測，本港地區下午及今晚大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，展望明日初時雨勢較大及有狂風雷暴，料溫度介乎攝氏26至30度。隨後數天驟雨逐漸減少，周末期間短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

天文台表示，現時為華南沿岸帶來大驟雨及雷暴的低壓槽，預計未來數天會逐漸減弱，周末及下周初短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，預料西南氣流會在下週中期為廣東沿岸帶來驟雨。

2021年6月24日至7月2日天氣預測。(香港天文台)

天文台又預料，暴雨壞天氣將會持續多兩日，最快到周末（26日）會短暫時間有陽光，氣溫介乎28至32度，不過仍會有幾陣驟雨。下周二及周三（29及30日）則告別陽光，兩日會大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。至於7月1日回歸紀念日假期，短暫時間有陽光，但有幾陣驟雨。未來一段時間，市民外出時不要忘記帶雨具。