天氣交通｜黃色暴雨警告現正生效　第五代山頂纜車最後兩天服務

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-26 06:09

天文台6點發出黃色暴雨警告。凌晨4:15曾發出特別天氣提示：珠江口一帶持續有雷雨發展。未來兩三小時本港雨勢有時頗大。巿民應提高警惕。擁有30年歷史的第五代山頂纜車即將退役，今個周末是乘搭最後機會！

暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。請留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。

與一道低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響珠江口一帶。上午五時，颱風薔琵集結在硫黃島之西南偏西約210公里，預料向北移動，時速約22公里，大致移向日本以南海域。

本港今日天氣預測大致多雲，有驟雨。初時雨勢有時頗大及有雷暴。下午驟雨逐漸減少，短暫時間有陽光。最高氣溫約31度。吹和緩南至西南風。

展望未來數天有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。

第五代山頂纜車最後兩天服務

山頂纜車於2021年6月28日（星期一）起暫停服務約6個月，更換新車。當局會有特別交通及運輸安排。有關巴士路線服務詳情，乘客可瀏覽新巴網頁。

九龍塘窩打老道臨時交通安排

為配合道路工程，由6月26日下午8時至2021年6月28日上午6時，窩打老道(北行)近律倫街的部分慢線及中線將會分階段臨時封閉。同時，所有車輛禁止由律倫街(東行)左轉駛入窩打老道(北行)。受影響車輛須改行窩打老道(南行)至近界限街掉頭往窩打老道(北行)。有關地點將設置適當交通標誌，指導駕駛人士。