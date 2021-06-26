天氣交通｜黃雨現正生效　西貢雨勢特大或嚴重水浸

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-06-26 07:05

天文台6點發出黃色暴雨警告，6:45發出局部地區大雨提示：西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

另外，擁有30年歷史的第五代山頂纜車即將退役，今個周末是乘搭最後機會！

暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施。雷暴警告同時生效，天文台呼籲市民盡量留在室内，切勿站立於高地或接近導電的物體 、樹木或桅杆。

渠務署呼籲市民，若發現街道水浸，請盡快致電二十四小時渠務熱線向該署報告，電話為23002220。

運輸署呼籲駕駛人士及乘客須:提早計劃行程路線；預留充裕時間出門；小心駕駛及保持忍讓；及留意交通情況，特别在視線受阻的繁忙路口。

與一道低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響珠江口一帶。上午五時，颱風薔琵集結在硫黃島之西南偏西約210公里，預料向北移動，時速約22公里，大致移向日本以南海域。

本港今日天氣預測大致多雲，有驟雨。初時雨勢有時頗大及有雷暴。下午驟雨逐漸減少，短暫時間有陽光。最高氣溫約31度。吹和緩南至西南風。展望未來數天有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。

第五代山頂纜車最後兩天服務

山頂纜車於2021年6月28日（星期一）起暫停服務約6個月，更換新車。當局會有特別交通及運輸安排。有關巴士路線服務詳情，乘客可瀏覽新巴網頁。

纜車停駛期間，中環碼頭有巴士可去山頂。（黃偉民攝）

九龍塘窩打老道臨時交通安排

為配合道路工程，由6月26日下午8時至2021年6月28日上午6時，窩打老道(北行)近律倫街的部分慢線及中線將會分階段臨時封閉。同時，所有車輛禁止由律倫街(東行)左轉駛入窩打老道(北行)。受影響車輛須改行窩打老道(南行)至近界限街掉頭往窩打老道(北行)。有關地點將設置適當交通標誌，指導駕駛人士。