天文台料雷暴持續至下周三　踏入7月天氣酷熱　下周五一區達34度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-26 18:57

近日本港天氣不穩，連日亦有滂沱大雨。天文台預測，受西南氣流影響，下周初至中期廣東沿岸有驟雨；預料高空反氣旋會在下周後期增強，華南沿岸天色好轉。天文台料踏入7月後天氣酷熱，下周五（7月2日）起連續4日市區最高氣溫達攝氏33度，而上水更料連日高見34度。 另外，天文台今早6時一度發出黃色暴雨警告信號，至早上8時25分取消。而今日以西貢及將軍澳一帶雨量最多，有地區累積雨量更逾100毫米。

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天文台指，一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。今日大致多雲，有幾陣驟雨。截至今日下午5時半，多區亦見雨量，當中以西貢及將軍澳一帶雨量最多，有地區累積雨量更逾100毫米。天文台料明早（27日）驟雨較多及局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光；氣溫介乎27至31度。吹和緩西南風。

展望隨後兩三日有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光；最高氣溫則介乎31至32度。天文台料下周後期天色才好轉，至下周五（7月2日）連續四日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。而連日氣溫亦料介乎28至33度，上水更料高見34度。

另外，天文台料颱風「薔琵」會在未來一兩天橫過日本以南海域，並逐漸演變為溫帶氣旋，對本港沒有影響。內地中央氣象台則預測，颱風「薔琵」中心位於日本東京偏南方約1080公里的西北太平洋海面，預計薔琵將以每小時25公里左右的速度向北偏東方向移動，強度逐漸減弱。薔琵明日（27日）開始將在日本東南海面轉向東北方向加速移動，逐漸減弱並變為溫帶氣旋。

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