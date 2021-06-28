天氣交通｜天文台改發紅色暴雨警告　上午校及全日制學校今日停課

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-06-28 06:29

天文台在上午5時55分改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。上午5時40分，葵涌錄得每小時約70公里的強陣風，預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。 由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有上午校及全日制學校今日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。 天文台在上午5時05分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨。

一股活躍西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有驟雨。初時雨勢頗大及有狂風雷暴。下午短暫時間有陽光。最高氣溫約31度。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。

(天文台網頁)

天文台展望，未來一兩日有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。本週後期天色好轉，日間酷熱。

(天文台網頁)

運輸署表示，由於強風，港珠澳大橋主橋快線及中線車速限制由每小時100公里降至每小時80 公里；慢線車速限制由每小時80公里降至每小時60 公里。港珠澳大橋香港連接路最高車速限制由每小時100 公里降低至每小時50 公里。

另外，因水管爆裂，渣華道(往柴灣方向)近糖水道的第4線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。