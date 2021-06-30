天文台料7.1早上局部地區雷暴　周末酷熱　兩區或升溫至35度

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-30 13:29

六月最後一天，本港現短暫陽光。一股西南氣流帶來驟雨及炎熱天氣，正午時分赤鱲角、元朗公園、上水、大隴及大美督錄得氣溫達33度或以上。 明日是七一回歸假期，天文台預測早上局部地區有雷暴，亦有幾陣驟雨，短暫時間有陽光；隨著南海北部的高空反氣旋逐漸增強，本港迎來酷熱周末，市區高見攝氏33度，周六（3日）打鼓嶺及上水或再升溫至35度。

本港近日天陰陰，天文台預測周末大致天晴，日間酷熱，但局部地區有驟雨。（梁鵬威攝）

本港正午時分大部分地區氣溫上升至31度或以上，元朗公園及大美督更升溫至33.7度。天文台表示，下午天氣炎熱，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，今晚大致多雲，吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。

正午時分大部分地區氣溫上升至31度或以上，元朗公園及大美督更升溫至33.7度。（天文台網站截圖）

明日是七一公眾假期，受西南氣流影響，本港早上局部地區有雷暴，有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，市區氣溫介乎28至32度。

隨著南海北部的高空反氣旋逐漸增強，華南沿岸周末期間大致天晴，日間酷熱。天文台預測，周六及日大致天晴，日間酷熱，但局部地區有驟雨，市區氣溫介乎29至33度。參考自動分區天氣預報，周六下午5時，打鼓嶺及上水或再升溫至35度，十分酷熱。

小暑有幾陣驟雨

天文台預料，高空反氣旋會在下周初稍為減弱，廣東沿岸驟雨較多；而本港下周多日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，在二十四節氣「小暑」當日則有幾陣驟雨，市區氣溫微跌至27至31度，為本港稍稍降溫。