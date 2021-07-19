查帕卡風球｜天文台改發三號強風信號　風力今日稍後至明早續增強

撰文：黃金棋
出版：更新：

一號風球現正生效，今日（19日）本港橫風橫雨，天文台在下午12時30分發出黃色暴雨警告信號，其後於下午2時05分取消黃色暴雨警告。

熱帶低氣壓今早增強為熱帶風暴，並命名為「查帕卡」。天文台指按照現時預測，珠江口一帶的風力於今晚至明早會有所增強。天文台會視乎本地的風力變化，在今日下午較後時間至明早考慮是否改發三號強風信號。
根據天文台路徑資訊，查帕卡其後將轉向如「C」字，並於周三（21日）登陸陽江市一帶，惟周五（23日）橫過海南島後將再次「下海」。而根據澳門氣象局預測，8號風球可能發佈時段為明日（20日）凌晨至早上，可能性為較低至中等。

【16:15】教育局宣布，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【16:10】天文台改發三號強風信號。天文台預料本港平均風速每小時41至62公里，呼籲市民將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

按照現時預測路徑，查帕卡會逐漸靠近廣東西部沿岸，珠江口一帶的風力於今日稍後至明早會有所增強。

根據天文台路徑資訊，查帕卡之後會呈「C」字形急轉彎，並於周三登陸陽江市一帶，但周五橫過海南島後將再次「下海」，進入南中國海域。

【15:45】天文台指，過去一兩小時，查帕卡緩慢向偏北方向移動。按照現時預測路徑，查帕卡會逐漸靠近廣東西部沿岸，珠江口一帶的風力於今日稍後至明早會有所增強。天文台即將改發三號強風信號。

與查帕卡相關的雨帶會在今日間中為本港帶來大驟雨及狂風。

【14:20】澳門氣象局將於 14 時 30 分改發三號風球。

【14:05】天文台在下午2時05分取消黃色暴雨警告信號。

【13:45】天文台表示，會在未來數小時考慮改發三號強風信號。在下午2時，熱帶風暴查帕卡集結在香港之西南約180公里，過去一兩小時，查帕卡緩慢向偏北方向移動。按照現時預測路徑，查帕卡會逐漸靠近廣東西部沿岸，珠江口一帶的風力於今日稍後至明早會有所增強。

【12:35】天文台在今日下午12時30分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。是繼凌晨3時50分發出黃雨後，今日第二次發出有關警告。

根據澳門氣象局預計，3號風球在下午2時至5時發出的可能性為較高，而8號風球在明日凌晨至早上發出的可能性則為較低至中等。

內地中央氣象台則料，查帕卡的中心將迴旋或緩慢移動，強度逐漸加強，並於明日夜間到周三（21日）凌晨在廣東深圳到茂名一帶沿海登陸；亦有可能在廣東中西部近海海面徘徊，其後向東北方向移動。

【12:05】天文台指，查帕卡在今日正午12時集結在香港之西南約190公里，即在北緯20.9度，東經113.1度附近，中心附近最高持續風速為每小時65公里。天文台預料查帕卡初時幾乎停留不動，稍後向西北偏北緩慢移動，逐漸靠近珠江口以西一帶。而與查帕卡相關的雨帶，會在今日間中為本港帶來大驟雨及狂風。

根據天文台路徑圖預測，查帕卡明日將登陸陽江市一帶，並逐漸減弱為熱帶低氣壓。惟料其後藤原效應（雙颱風效應）影響，將於周五（23日）時大轉變，並在橫過海南島後將再次下海。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼

▼美國全球預報系統GFS預測▼

（天文台網頁截圖）
查帕卡｜一號風球生效　天文台最快下午較後時間考慮改發三號風球天文台取消黃色暴雨警告　1號風球仍懸掛　南丫島或出現嚴重水浸打風｜天文台掛1號風球　低壓區升呢熱帶低氣壓　將在南海轉大彎打風｜天文台今晚至明早擬掛一號風球　南海北部低壓區靠近兼增強黃雨見彩虹　天文台料颱風煙花襲台海兩岸　周五為港帶來高溫煙霞
香港天文台
天氣
熱帶氣旋消息
天氣即時
發表評論...