查帕卡風球．最新｜增強為颱風　16小時升三級　3號風球早上維持

熱帶低氣壓周一（19日）增強為熱帶風暴，並命名為「查帕卡」，天文台下午4時10分改發三號強風信號，珠江口一帶的風力於今日稍後至明早會有所增強。天文台指與查帕卡相關的烈風範圍相對較細，除非查帕卡顯著增強或採取較接近香港的路徑，否則晚間需要改發8號烈風或暴風信號的機會不大。不過約一小時後，天文台將查帕卡升級為強烈熱帶風暴；周二（20日）凌晨2時，再增強為颱風。

根據天文台路徑資訊，查帕卡其後將轉向如「C」字，並於周三（21日）登陸陽江市一帶，惟周五（23日）橫過海南島後將再次「下海」。而根據澳門氣象局預測，8號風球可能發佈時段為明日（20日）凌晨至早上，可能性屬「中等至較高」。



7月20日查帕卡進展



【01:56】天文台公布，查帕卡由強烈熱帶風暴增強為颱風，16小時內由熱帶低氣壓連升三級至颱風。在上午2時，查帕卡集結在香港之西南約220公里，預料向偏北方向緩慢移動，逐漸靠近珠江口以西一帶。

不過與查帕卡相關的烈風範圍相對較細，天文台指除非查帕卡顯著增強或採取較接近香港的路徑，否則本港普遍吹烈風的機會不大。預料三號強風信號會在今早維持一段時間。與查帕卡相關的雨帶會在今日間中為本港帶來大驟雨及狂風。查帕卡的路徑及強度變化仍存在變數，天文台會密切監測其動向和發展。

在過去一小時，昂坪、大老山及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時60、49及45公里，都只屬強風，而最高陣風分別為每小時75、66及53公里。

▼7月19日 熱帶風暴查帕卡吹襲下石澳仍有市民暢泳▼



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7月19日查帕卡進展



查帕卡風球｜升兩級至強烈熱帶風暴 天文台列改掛8號風球兩條件

【19:53】天文台表示，熱帶風暴查帕卡已增強為強烈熱帶風暴。在晚上8時查帕卡集結在香港之西南約190公里，預料向偏北方向緩慢移動，逐漸靠近珠江口以西一帶。

查帕卡風球｜澳門掛8號風球機率中至高 本港高地吹8號風球級風力

【19:10】本港今日（19日）受熱帶風暴「查帕卡」影響，各區橫風橫雨，天文台於下午4時10分發出三號強風信號，為本港今年首個3號風球。天文台指，過去數小時，查帕卡緩慢向偏北方向移動，會逐漸靠近廣東西部沿岸，珠江口一帶的風力於今晚至明早會有所增強。

澳門氣象局下午2時半也掛3號風球，到5時半發預警，在明日（20日）凌晨至早上改掛8號風球的可能性「中至高」；本港天文台則預測明日有驟雨及狂風，雨勢有時頗大及有雷暴，海有大浪及湧浪，普遍吹清勁至強風程度（5至6級）東至東南風，高地間中達烈風（8級），即已達8號風球的風力。

天文台預料，明日（20日）有驟雨及狂風，雨勢有時頗大及有雷暴。（天文台網頁截圖）

【18:48】天文台表示，與查帕卡相關的烈風範圍相對較細，除非查帕卡顯著增強或採取較接近香港的路徑，否則本港普遍吹烈風的機會不大，晚間需要改發8號烈風或暴風信號的機會不大。不過查帕卡的路徑及強度變化仍存在變數，天文台會密切監測其動向和發展。

天文台表示，3號強風信號會在晚間維持一段時間，提醒市民明早(20日)外出前請留意最新天氣報告。

查帕卡風球｜石澳泳灘掛紅旗無阻觀浪 影相打卡感受3號波威力

【18:12】「查帕卡」氹氹轉，天文台今午改掛三號風球，呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動。不過，打風下的石澳泳灘紅旗高掛，即使海面有湧浪，仍有不少市民與泳客無懼風浪前來睇浪，有人對能擁抱大浪感興奮，也有小朋友聲言感到刺激。就算沒有下水，在高浪前面擺pose影相打卡，也成為今午指定動作之一。

7月19日一號風球生效期間，有市民到石澳觀浪影相。（鄭子峰攝）

【16:55】天文台表示，過去數小時，查帕卡緩慢向偏北方向移動，會逐漸靠近廣東西部沿岸，珠江口一帶的風力於今晚至明早會有所增強。預料三號強風信號會維持一段時間。查帕卡的路徑及強度變化仍存在變數，天文台會密切監測其動向和發展。另外，與查帕卡相關的雨帶會在今晚及明日間中為本港帶來大驟雨及狂風。

【16:15】教育局宣布，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【16:10】天文台改發三號強風信號。天文台預料本港平均風速每小時41至62公里，呼籲市民將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

按照現時預測路徑，查帕卡會逐漸靠近廣東西部沿岸，珠江口一帶的風力於今日稍後至明早會有所增強。

根據天文台路徑資訊，查帕卡之後會呈「C」字形急轉彎，並於周三登陸陽江市一帶，但周五橫過海南島後將再次「下海」，進入南中國海域。

查帕卡風球｜C字型移動或因煙花環流影響 藤原效應4年前出現過

【16:03】踏入風季，兩個熱帶氣旋先後進入本港800公里範圍，其中熱帶風暴「查帕卡」今午（19日）更集結在香港西南200公里內，其後呈「C」字型移動，按目前預測路徑，或與其後逼近的強烈熱帶風暴「煙花」產生「藤原效應」。天文台解釋，由於「查帕卡」引導氣流較弱，導致移動慢又在「兜圈」，加上對其移動路徑及強度存變數，它與「煙花」會否形成「藤原效應」仍須觀望。過去五年，產生該效應的熱帶氣旋包括2016年8月的「獅子山」及「蒲公英」、2017年7月的「納沙」及「海棠」。

【15:45】天文台指，過去一兩小時，查帕卡緩慢向偏北方向移動。按照現時預測路徑，查帕卡會逐漸靠近廣東西部沿岸，珠江口一帶的風力於今日稍後至明早會有所增強。天文台即將改發三號強風信號。

與查帕卡相關的雨帶會在今日間中為本港帶來大驟雨及狂風。

【14:20】澳門氣象局將於 14 時 30 分改發三號風球。

【14:05】天文台在下午2時05分取消黃色暴雨警告信號。

【13:45】天文台表示，會在未來數小時考慮改發三號強風信號。在下午2時，熱帶風暴查帕卡集結在香港之西南約180公里，過去一兩小時，查帕卡緩慢向偏北方向移動。按照現時預測路徑，查帕卡會逐漸靠近廣東西部沿岸，珠江口一帶的風力於今日稍後至明早會有所增強。

【12:35】天文台在今日下午12時30分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。是繼凌晨3時50分發出黃雨後，今日第二次發出有關警告。

根據澳門氣象局預計，3號風球在下午2時至5時發出的可能性為較高，而8號風球在明日凌晨至早上發出的可能性則為較低至中等。

內地中央氣象台則料，查帕卡的中心將迴旋或緩慢移動，強度逐漸加強，並於明日夜間到周三（21日）凌晨在廣東深圳到茂名一帶沿海登陸；亦有可能在廣東中西部近海海面徘徊，其後向東北方向移動。

查帕卡｜一號風球生效 天文台最快下午較後時間考慮改發三號風球

【12:05】天文台指，查帕卡在今日正午12時集結在香港之西南約190公里，即在北緯20.9度，東經113.1度附近，中心附近最高持續風速為每小時65公里。天文台預料查帕卡初時幾乎停留不動，稍後向西北偏北緩慢移動，逐漸靠近珠江口以西一帶。而與查帕卡相關的雨帶，會在今日間中為本港帶來大驟雨及狂風。

根據天文台路徑圖預測，查帕卡明日將登陸陽江市一帶，並逐漸減弱為熱帶低氣壓。惟料其後藤原效應（雙颱風效應）影響，將於周五（23日）時大轉變，並在橫過海南島後將再次下海。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼



▼美國全球預報系統GFS預測▼

