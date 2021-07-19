查帕卡風球．最新｜天文台取消所有熱帶氣旋警告　風力逐步減弱

撰文：黃金棋 曹家駿
出版：更新：

「查帕卡」今日（20日）凌晨2時增強為颱風。隨查帕卡逐漸遠離香港並減弱，天文台今日下午1時20分，改發一號風球。
天文台指，查帕卡正穩定地移向廣東西部沿岸。按照現時預測路徑，查帕卡會在今日較後時間在該區登陸，逐漸遠離香港並減弱。本港風力正逐步減弱。教育局宣布幼稚園今日停課。
天文台亦會晚上7時40分，取消所有熱帶氣旋警告。
與查帕卡相關的雨帶會在今日間中為本港帶來大驟雨及狂風。天文台在上午11時40分曾發出黃色暴雨警告信號，於下午3時40分取消。

▼7月20日查帕卡進展▼

【19:40】天文台於晚上7時40分，取消所有風球。

【17:00】天文台表示，颱風查帕卡集結在香港之西南偏西約210公里，預料向西北偏西緩慢移動，逐漸靠近廣東西部沿岸。查帕卡短時間內將登陸廣東西部沿岸，逐漸遠離香港及減弱，對本港將不再構成威脅，天文台將於未來數小時內取消所有熱帶氣旋警告信號。

查帕卡仍會間中為本港帶來狂風驟雨，市民需保持警惕。

【15:40】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【14:00】在下午2時，颱風查帕卡集結在香港之西南偏西約200公里，預料向西北或西北偏北緩慢移動，逐漸靠近廣東西部沿岸。

查帕卡正穩定地移向廣東西部沿岸。按照現時預測路徑，查帕卡會逐漸遠離香港並減弱，但與查帕卡相關的雨帶仍會在今日為本港帶來大驟雨及狂風。一號戒備信號會維持一段時間，市民仍需保持警惕。

【13:20】天文台改發一號風球。在下午1時，颱風查帕卡集結在香港之西南偏西約210公 里，預料向西北或西北偏北緩慢移動，逐漸靠近廣東西部沿岸。

【13:05】天文台發出局部地區大雨提示，指西貢區雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。

天文台又提醒，大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

查帕卡風球｜C字型轉彎將減弱　天文台料「煙花」影響周五達34度

【13:03】受熱帶氣旋「查帕卡」影響，本港今日（20日）繼續橫風橫雨。天文台預測，查帕卡會在未來一兩日橫過廣東西部沿岸，並為廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。天文台料查帕卡周四（22日）將呈「C」字型轉向，掠過海南島再次進入南海。惟根據最新預測，再闖南海後，料將減弱為低壓區。

同時，熱帶氣旋「煙花」將會靠近台灣，並繼續增強，隨後移向中國東南沿岸。受煙花外圍下沉氣流影響，接近周末廣東天氣酷熱。天文台預料，周五（23日）日間酷熱及有煙霞，市區氣溫高見攝氏34度，上水更達36度。

【12:45】天文台表示，「查帕卡」正穩定地移向廣東西部沿岸。按照現時預測路徑，查帕卡會逐漸遠離香港並減弱。本港風力正逐步減弱，天文台即將改發一號戒備信號。天文台又指，與查帕卡相關的雨帶會在今日繼續為本港帶來大驟雨及狂風，市民需保持警惕。

【11:45】查帕卡正穩定地移向廣東西部沿岸。按照現時預測路徑，查帕卡會在今日較後時間在該區登陸，逐漸遠離香港並減弱。本港風力正逐步減弱，天文台會在未來數小時改發一號戒備信號。

與查帕卡相關的雨帶會在今日間中為本港帶來大驟雨及狂風。市民仍需保持警惕。

【11:40】天文台在上午11時40分發出黃色暴雨警告信號。

【10:00】本港天文台表示，「查帕卡」正在廣東西部離岸海域上徘徊，與香港的距離變化不大。當查帕卡明顯遠離本港或登陸減弱時，天文台會在下午考慮改發一號戒備信號。

與查帕卡相關的雨帶會在今日間中為本港帶來大驟雨及狂風。在過去一小時，大美督錄得的最高持續風速為每小時43公里，最高陣風為每小時53公里。

（天文台網頁截圖）

【09:00】本港三號強風信號，現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。在上午9時，颱風「查帕卡」集結在香港之西南偏西約210公里，即在北緯21.3度，東經112.5度附近，預料向西北偏北緩慢移動，逐漸靠近廣東西部沿岸。

內地氣象部門則預計，「查帕卡」較大可能中午至夜間，於珠海至茂名一帶沿海地區登陸。至於澳門地球物理暨氣象局指出，「查帕卡」暴風圈只保持較小的範圍，並採取較預期偏西的方向移動，與澳門保持超過140公里以上距離，較預期遠，三號風球將於在早上維持。除非「查帕卡」再次轉向採取接近澳門的路徑移動，否則需要改發更高風球的機會不大。

【07:35】天文台發出特別天氣提示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【06:45】查帕卡移動緩慢，其未來路徑仍存在變數，天文台表示會密切監測其動向和發展。與查帕卡相關的雨帶會在今日間中為本港帶來大驟雨及狂風。

在過去一小時，昂坪、長洲及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時72、50及43公里，最高陣風分別為每小時96、60及56公里。

【05:20】教育局宣布，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

（天文台網頁截圖）

【01:56】天文台公布，查帕卡由強烈熱帶風暴增強為颱風，16小時內由熱帶低氣壓連升三級至颱風。在上午2時，查帕卡集結在香港之西南約220公里，預料向偏北方向緩慢移動，逐漸靠近珠江口以西一帶。

不過與查帕卡相關的烈風範圍相對較細，天文台指除非查帕卡顯著增強或採取較接近香港的路徑，否則本港普遍吹烈風的機會不大。預料三號強風信號會在今早維持一段時間。與查帕卡相關的雨帶會在今日間中為本港帶來大驟雨及狂風。查帕卡的路徑及強度變化仍存在變數，天文台會密切監測其動向和發展。

在過去一小時，昂坪、大老山及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時60、49及45公里，都只屬強風，而最高陣風分別為每小時75、66及53公里。

▼7月19日　熱帶風暴查帕卡吹襲下石澳仍有市民暢泳▼

+8

7月19日查帕卡進展

查帕卡風球｜升兩級至強烈熱帶風暴　天文台列改掛8號風球兩條件

【19:53】天文台表示，熱帶風暴查帕卡已增強為強烈熱帶風暴。在晚上8時查帕卡集結在香港之西南約190公里，預料向偏北方向緩慢移動，逐漸靠近珠江口以西一帶。

查帕卡風球｜澳門掛8號風球機率中至高　本港高地吹8號風球級風力

【19:10】本港今日（19日）受熱帶風暴「查帕卡」影響，各區橫風橫雨，天文台於下午4時10分發出三號強風信號，為本港今年首個3號風球。天文台指，過去數小時，查帕卡緩慢向偏北方向移動，會逐漸靠近廣東西部沿岸，珠江口一帶的風力於今晚至明早會有所增強。

澳門氣象局下午2時半也掛3號風球，到5時半發預警，在明日（20日）凌晨至早上改掛8號風球的可能性「中至高」；本港天文台則預測明日有驟雨及狂風，雨勢有時頗大及有雷暴，海有大浪及湧浪，普遍吹清勁至強風程度（5至6級）東至東南風，高地間中達烈風（8級），即已達8號風球的風力。

天文台預料，明日（20日）有驟雨及狂風，雨勢有時頗大及有雷暴。（天文台網頁截圖）

【18:48】天文台表示，與查帕卡相關的烈風範圍相對較細，除非查帕卡顯著增強或採取較接近香港的路徑，否則本港普遍吹烈風的機會不大，晚間需要改發8號烈風或暴風信號的機會不大。不過查帕卡的路徑及強度變化仍存在變數，天文台會密切監測其動向和發展。

天文台表示，3號強風信號會在晚間維持一段時間，提醒市民明早(20日)外出前請留意最新天氣報告。

查帕卡風球｜石澳泳灘掛紅旗無阻觀浪　影相打卡感受3號波威力

【18:12】「查帕卡」氹氹轉，天文台今午改掛三號風球，呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動。不過，打風下的石澳泳灘紅旗高掛，即使海面有湧浪，仍有不少市民與泳客無懼風浪前來睇浪，有人對能擁抱大浪感興奮，也有小朋友聲言感到刺激。就算沒有下水，在高浪前面擺pose影相打卡，也成為今午指定動作之一。

7月19日一號風球生效期間，有市民到石澳觀浪影相。（鄭子峰攝）

【16:55】天文台表示，過去數小時，查帕卡緩慢向偏北方向移動，會逐漸靠近廣東西部沿岸，珠江口一帶的風力於今晚至明早會有所增強。預料三號強風信號會維持一段時間。查帕卡的路徑及強度變化仍存在變數，天文台會密切監測其動向和發展。另外，與查帕卡相關的雨帶會在今晚及明日間中為本港帶來大驟雨及狂風。

【16:15】教育局宣布，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【16:10】天文台改發三號強風信號。天文台預料本港平均風速每小時41至62公里，呼籲市民將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

按照現時預測路徑，查帕卡會逐漸靠近廣東西部沿岸，珠江口一帶的風力於今日稍後至明早會有所增強。

根據天文台路徑資訊，查帕卡之後會呈「C」字形急轉彎，並於周三登陸陽江市一帶，但周五橫過海南島後將再次「下海」，進入南中國海域。

查帕卡風球｜C字型移動或因煙花環流影響　藤原效應4年前出現過

【16:03】踏入風季，兩個熱帶氣旋先後進入本港800公里範圍，其中熱帶風暴「查帕卡」今午（19日）更集結在香港西南200公里內，其後呈「C」字型移動，按目前預測路徑，或與其後逼近的強烈熱帶風暴「煙花」產生「藤原效應」。天文台解釋，由於「查帕卡」引導氣流較弱，導致移動慢又在「兜圈」，加上對其移動路徑及強度存變數，它與「煙花」會否形成「藤原效應」仍須觀望。過去五年，產生該效應的熱帶氣旋包括2016年8月的「獅子山」及「蒲公英」、2017年7月的「納沙」及「海棠」。

【15:45】天文台指，過去一兩小時，查帕卡緩慢向偏北方向移動。按照現時預測路徑，查帕卡會逐漸靠近廣東西部沿岸，珠江口一帶的風力於今日稍後至明早會有所增強。天文台即將改發三號強風信號。

與查帕卡相關的雨帶會在今日間中為本港帶來大驟雨及狂風。

【14:20】澳門氣象局將於 14 時 30 分改發三號風球。

【14:05】天文台在下午2時05分取消黃色暴雨警告信號。

【13:45】天文台表示，會在未來數小時考慮改發三號強風信號。在下午2時，熱帶風暴查帕卡集結在香港之西南約180公里，過去一兩小時，查帕卡緩慢向偏北方向移動。按照現時預測路徑，查帕卡會逐漸靠近廣東西部沿岸，珠江口一帶的風力於今日稍後至明早會有所增強。

【12:35】天文台在今日下午12時30分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。是繼凌晨3時50分發出黃雨後，今日第二次發出有關警告。

根據澳門氣象局預計，3號風球在下午2時至5時發出的可能性為較高，而8號風球在明日凌晨至早上發出的可能性則為較低至中等。

內地中央氣象台則料，查帕卡的中心將迴旋或緩慢移動，強度逐漸加強，並於明日夜間到周三（21日）凌晨在廣東深圳到茂名一帶沿海登陸；亦有可能在廣東中西部近海海面徘徊，其後向東北方向移動。

查帕卡｜一號風球生效　天文台最快下午較後時間考慮改發三號風球

【12:05】天文台指，查帕卡在今日正午12時集結在香港之西南約190公里，即在北緯20.9度，東經113.1度附近，中心附近最高持續風速為每小時65公里。天文台預料查帕卡初時幾乎停留不動，稍後向西北偏北緩慢移動，逐漸靠近珠江口以西一帶。而與查帕卡相關的雨帶，會在今日間中為本港帶來大驟雨及狂風。

根據天文台路徑圖預測，查帕卡明日將登陸陽江市一帶，並逐漸減弱為熱帶低氣壓。惟料其後藤原效應（雙颱風效應）影響，將於周五（23日）時大轉變，並在橫過海南島後將再次下海。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼

▼美國全球預報系統GFS預測▼

（天文台網頁截圖）
查帕卡｜一號風球生效　天文台最快下午較後時間考慮改發三號風球天文台取消黃色暴雨警告　1號風球仍懸掛　南丫島或出現嚴重水浸打風｜天文台掛1號風球　低壓區升呢熱帶低氣壓　將在南海轉大彎打風｜天文台今晚至明早擬掛一號風球　南海北部低壓區靠近兼增強黃雨見彩虹　天文台料颱風煙花襲台海兩岸　周五為港帶來高溫煙霞
香港天文台
天氣
熱帶氣旋消息
天氣即時
颱風
我主場
01 Video
發表評論...