酷熱警告生效　兩區正午升至35度　周五起暫別陽光迎多日雨天

撰文：勞敏儀
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酷熱天氣警告現正生效，本港今早（25日）陽光普照，吹微風，正午時分陽光猛烈，大美督及元朗公園氣溫至攝氏35度，但稍後漸轉多雲，局部地區有驟雨及雷暴。

天文台預測，未來兩日仍然酷熱，市區高見33度，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響本港，料明日（26日）局部地區有雷暴，亦有幾陣驟雨。其後一股活躍西南氣流會在本周中後期帶來驟雨，天文台料近周末起將暫別陽光，迎來多日雨天，本月底市區最高氣溫降至30度。

在正午12時，颱風「煙花」集結在上海之東南約190公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，移向浙江北部至上海沿岸一帶，料明日將降級成強烈熱帶風暴，其後逐步減弱。而「查帕卡」亦減弱成低壓區。

煙花會在今日移向浙江北部至上海沿岸一帶。（天文台網站截圖）

天文台預測，未來一兩日廣東地區風勢輕微，天氣仍然酷熱，而高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區，料本港明日部分時間有陽光，日間酷熱，市區高見33度，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。參考自動分區天氣預報，打鼓嶺或進一步升溫至37度。

一股活躍西南氣流會在本周中後期為華南沿岸帶來驟雨，天文台預測本周三及四仍然部分時間有陽光，但周四開始有雷暴，翌日起更暫別陽光，迎來多雲，有驟雨及幾陣雷暴，市區氣溫僅介乎27至30度，令本港稍稍降溫，料陰天持續至8月初。

正午時分大美督及元朗公園已率先升溫至攝氏35度。（天文台網站截圖）
（天文台網站截圖）

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