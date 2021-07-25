酷熱警告生效　兩區正午升至35度　周五起暫別陽光迎多日雨天

酷熱天氣警告現正生效，本港今早（25日）陽光普照，吹微風，正午時分陽光猛烈，大美督及元朗公園氣溫至攝氏35度，但稍後漸轉多雲，局部地區有驟雨及雷暴。
天文台預測，未來兩日仍然酷熱，市區高見33度，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響本港，料明日（26日）局部地區有雷暴，亦有幾陣驟雨。其後一股活躍西南氣流會在本周中後期帶來驟雨，天文台料近周末起將暫別陽光，迎來多日雨天，本月底市區最高氣溫降至30度。
在正午12時，颱風「煙花」集結在上海之東南約190公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，移向浙江北部至上海沿岸一帶，料明日將降級成強烈熱帶風暴，其後逐步減弱。而「查帕卡」亦減弱成低壓區。
天文台預測，未來一兩日廣東地區風勢輕微，天氣仍然酷熱，而高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區，料本港明日部分時間有陽光，日間酷熱，市區高見33度，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。參考自動分區天氣預報，打鼓嶺或進一步升溫至37度。
一股活躍西南氣流會在本周中後期為華南沿岸帶來驟雨，天文台預測本周三及四仍然部分時間有陽光，但周四開始有雷暴，翌日起更暫別陽光，迎來多雲，有驟雨及幾陣雷暴，市區氣溫僅介乎27至30度，令本港稍稍降溫，料陰天持續至8月初。
▼7月23日多區空氣質素健康指數爆錶▼
▼7月19日 本港大風大雨▼
+4
黃大仙升至37.1度 炎夏踢足球市民 ：覺得自己似熱鍋上的螞蟻大暑中午劏房熱爆30度 無窗戶每日流連商場6小時「散熱」兩成劏房無窗通風 近半室溫30度以上 住戶嘆熱到生粒粒廣東限戶外工作時間 美國定酷熱指數 勞工處：單一指數有限制