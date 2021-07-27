酷熱警告持續生效54小時　元朗西貢逾37度　明起一連九日有雨降溫

踏入炎夏，本港天氣持續酷熱，酷熱天氣警告信號現正生效。天文台表示，今日中午有個別地區最高錄得超過36度，元朗公園及大美督更接近37度。然而，天文台預告明日起將有驟雨，有雨天氣預料會直至下周四，其中本周六（31日）及下周日（8月1日）雨勢有時頗大，料可為本港稍稍降溫。

天文台下午2時40分發出提示，指預料高達每小時70公里或以上的強陣風會吹襲新界東部及新界北部。



本港下午天氣酷熱，元朗公園最高氣溫達37.5度。（天文台網站）

本港今日天氣酷熱，酷熱天氣警告信號現正生效，最高氣溫達35度。至下午初段，多區錄得最高超過36度，當中元朗公園及大美督分別錄得37.5及36.7度高溫，西貢及大隴也錄得37.1度。

澳門今日也酷熱，兩區氣溫下午高逾攝氏37度。(澳門氣象區網頁截圖)

澳門今日亦極為酷熱，外港碼頭錄得最高37.6度，紀念孫中心市政公園也錄得37.1度，其他多區均逾36度。

天文台下午2時40分發出提示，指預料高達每小時70公里或以上的強陣風會吹襲新界東部及新界北部。

▼7月25日凌晨本港上空雷電交加▼



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▼7月25日本港上空彩虹高掛▼



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本港明日起將有幾陣驟雨，並直至下周四，期中周六及周日的雨勢有時頗大。（天文台網站）

天文台預告，廣東地區明日仍然酷熱，而高溫觸發的驟雨會影響該區，受活躍西南氣流影響，本週中後期華南沿岸驟雨逐漸增多及有雷暴，預料一道廣闊低壓槽會在下週初繼續為華南帶來不穩定天氣。

天文台指出，明日起雖然日間酷熱，但將會有幾陣驟雨，預料雨天會持續至下周四（8月5日），其中周六及日（7月31日至8月1日）雨勢有時頗大，亦會多雲及有雷暴。另外，熱帶氣旋「煙花」會在未來數天橫過華東內陸，並逐漸減弱。