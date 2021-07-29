雷雨帶殺到　天文台料香港廣泛地區受大雨影響　今起連續五天雷暴

本港近日天氣不穩，時晴時雨。天文台今日（29日）下午2時18分，發出特別天氣提示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。本港地區下午及今晚大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大

天文台又預測，受活躍西南氣流影響，未來兩三日華南沿岸間中有大驟雨及雷暴，預料雷暴天氣持續至下周一（8月2日）。下週初，該活躍西南氣流會稍為移離廣東沿岸，該區驟雨減少。熱帶氣旋煙花會在今明兩日橫過華東一帶，並逐漸演變成溫帶氣旋。



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天文台表示，一股活躍西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，預測本港地區下午及今晚大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，吹和緩西南風。展望未來兩、三日間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

在下午1時45分至2時44分的一小時內，天文台在香港全境共錄得503次雲對地閃電，以及766次雲間閃電，大部份在大嶼山出現。

天文台預測，雷暴天氣將持續至下周一，明日及周六 (30及31日)有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。氣溫界乎26至30度。周日至下周一（8月1日及2日）驟雨及及雷暴天氣持續。直至下周二（8月3日）短暫時間有陽光，日間最高氣溫會升溫32度；及後四日（8月4日至7日）則大致多雲及有驟雨。

（天文台網頁截圖）

（天文台網頁截圖）

天文台又指，在正午十二時，熱帶低氣壓煙花集結在濟南以南約150公里，預料向東北偏北移動，時速約16公里，橫過華東一帶。煙花會在今明兩日橫過華東一帶，並逐漸演變成溫帶氣旋。

▼7月19日 本港大風大雨▼

