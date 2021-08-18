天文台：強雷雨區由深圳南移香港　新界北雨勢特別大

天文台今日下午（18日）3時許發出特別天氣提示，指現時影響深圳的一個強雷雨區正向南移動，可能在未來一兩小時影響本港。市民應提高警惕。



天文台其後再發出局部地區大雨提示，指新界北區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸，提醒可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失，而大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道，駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。



天文台指影響深圳的一個強雷雨區正向南移動。(天文台圖片)

【17:00】雷暴警告取消。

【16:05】天文台發出新界北部水浸特別報告，指新界北部，尤其是打鼓嶺、沙頭角一帶，正受大雨影響。在過去1小時，該區錄得超過70毫米雨量。新界北部可能受大雨影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。

▼8.4下午天文台發出黃色暴雨警告▼



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▼7.20 天文台一度發出三號強風信號及黃色暴雨警告信號▼

