雷州半島低壓區增強成熱帶低氣壓　天文台：即將發出一號風球

近日本港天氣不穩，踏入8月再迎熱帶氣旋。天文台表示，位於雷州半島以東的低壓區已增強為熱帶低氣壓。在下午八時，該熱帶低氣壓集結在海口之東北偏東約180公里，預料向東緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。



天文台晚上8時50時發出特別天氣提示，指現時位於雷州半島以東的低壓區已增強為一熱帶低氣壓，天文台會即將發出一號戒備信號。澳門氣象局則於晚上7時發出一號風球，並預料將在晚間維持。



▼7月20日，天文台一度發出三號強風信號及黃色暴雨警告信號▼



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天文台表示，受雷州半島低壓區影響，沿岸地區周三（4日）至周五（6日）間中有驟雨及狂風雷暴。

低壓區少有向東移

襲港熱帶氣旋的路徑較常由東向西移動，即由南海一帶吹向本港。然而雷州半島低壓區路徑較少見地是由西向東移動，天文台高級科學主任彭志健對《香港01》解釋，由於廣東一帶受活躍季風槽影響，強對流下隨時有低壓區發展。他又指，熱帶氣旋移動路徑受有多個因素影響，而該低壓區移動速度及方向仍不確定。

彭表示，熱帶氣旋西向東情況不罕見，對上一次為2012年6月於海南島東邊生成的「泰利」，當時受其影響，天文台最高發出三號強風信號。

天文台指現時位於雷州半島附近的低壓區預料會向東緩慢移動，未來兩三日有可能發展成熱帶氣旋，橫過廣東沿岸海域。（天文台圖片）

澳門氣象局指，位於廣東西部沿岸的低壓區已發展為熱帶低氣壓，預料該熱帶低氣壓未來兩三日將横過南海北部，為廣東沿岸帶來不穩定天氣，期間澳門間中有大驟雨及雷暴。

而內地中央氣象台則料，低壓中心將以每小時10公里左右的速度向偏東轉東北方向移動，強度逐漸加強，最強可達熱帶風暴級或強熱帶風暴級。中央氣象台又料，低壓區將於周四（5日）掠過或登陸福建中部沿海，然後移入東海海面。

▼ECMWF預測▼



▼GFS預測▼



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