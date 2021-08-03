熱帶低氣壓逼近　天文台料今晚風力增強　黃昏前後或改掛三號風球

熱帶低氣壓逼近本港，截至今日（3日）下午2時，一號戒備信號生效。天文台指，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明早（4日）最接近香港，而與該熱帶低氣壓相關的雨帶，會在今日及未來數天為香港帶來驟雨及狂風。

天文台預料，隨該熱帶低氣壓靠近，香港的風力會在今晚有所增強。天文台指，會視乎本港風力變化，在黃昏前後考慮是否需要改發三號強風信號。



▼7月20日，天文台一度發出三號強風信號及黃色暴雨警告信號▼



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天文台表示，在下午2時，位於南海北部的熱帶低氣壓，集結在香港西南偏南約130公里，即在北緯21.3度，東經113.6度附近，預料向東緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明早最接近香港，於本港以南約100公里左右掠過。

澳門氣象局︰改發八號風球機會低

天文台預料，該熱帶低氣壓隨後轉向東北方向，靠近廣東東部至福建沿岸一帶，但其路徑及發展存在變數。另外，天文台路徑預報顯示，熱帶低氣壓明日料增強為熱帶風暴。

至於澳門氣象局則已於下午1時改掛三號風球，並預料將在日間維持，而澳門風力將會增強；然而發出八號風球的機會則為低。

倘升級熱帶風暴 或命名「盧碧」

根據西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單，如該熱帶低氣壓增強為熱帶風暴，或會命名為「盧碧」。該名字由菲律賓提供，代表殘酷、兇猛的意思。

▼7月19日 熱帶風暴查帕卡吹襲下石澳仍有市民暢泳▼



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▼ECMWF預測▼



▼GFS預測▼

