盧碧風球．最新｜放工注意﹗　天文台發出黃色暴雨警告訊號

天文台在周二（3日）下午4時25分發出三號強風信號，至周三凌晨4時20分改發一號戒備信號。周三（4日）上午熱帶低氣壓命名為「盧碧」，並已增強成為熱帶風暴。

天文台表示，在下午2時，熱帶風暴盧碧集結在香港之東南偏東約190公里，預料向東北偏東移動，稍後轉向東北方向，時速約10公里，橫過廣東沿岸海域。按照現時預測路徑，盧碧會逐漸遠離香港。當盧碧對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

天文台預測，本港今日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。稍後驟雨較多及有狂風，局部地區有雷暴，海有湧浪。與盧碧相關的雨帶及西南季候風，會在未來兩、三日間中為香港帶來驟雨及狂風，海面會有湧浪。



8月4日【17:10】天文台發出黃色暴雨警告訊號。

8月4日【16:56】天文台預料，在下午5時，熱帶風暴盧碧集結在香港之東南偏東約210公里，預料向東北移動，時速約12公里，橫過廣東沿岸海域。與盧碧相關的雨帶及狂風正影響廣東沿岸。

同時，盧碧逐漸遠離香港。當盧碧對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

8月4日【16:35】天文台發出特別天氣提示，指與盧碧相關的雷雨區正影響珠江口一帶，未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有狂風。天文台又預料高達每小時70公里或以上的強陣風，吹襲香港。

8月4日【14:50】在下午2時，熱帶風暴盧碧集結在香港之東南偏東約190公里，預料向東北偏東移動，稍後轉向東北方向，時速約10公里，橫過廣東沿岸海域。

與盧碧相關的雨帶正影響廣東沿岸。按照現時預測路徑，盧碧會逐漸遠離香港。當盧碧對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。隨著盧碧遠離，西南季候風會在未來兩三日間中為香港帶來大驟雨，風勢亦有時頗大。

周三（4日）上午約11時，「盧碧」已升級為熱帶風暴。（天文台網頁截圖）

8月4日【12:15】天文台表示，熱帶風暴盧碧集結在香港之東南偏東約190公里，預料向東北偏東移動，稍後轉向東北方向，時速約10公里，橫過廣東沿岸海域。

按照現時預測路徑，盧碧會逐漸遠離香港。當盧碧對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

8月4日【11:06】一號戒備信號，現正生效。天文台表示，熱帶低氣壓「盧碧」已增強為熱帶風暴。在上午11時，「盧碧」集結在香港東南約190公里，預料向東北偏東移動，稍後轉向東北方向，時速約10公里，橫過廣東沿岸海域。

8月4日【09:45】熱帶低氣壓命名為「盧碧」，天文台指「盧碧」有跡象增強，但按照現時預測路徑會繼續遠離香港，一號戒備信號會維持一段時間，而當「盧碧」對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

8月4日【07:45】一號戒備信號仍然生效。天文台指，熱帶低氣壓正逐漸遠離香港，但本港高地初時仍間中吹強風，預料一號戒備信號會維持一段時間。

8月4日【04:20】天文台發出一號戒備信號，取代三號強風信號。隨著熱帶低氣壓遠離，本港轉吹偏北風。預料一號戒備信號會維持一段時間。

8月4日【03:45】天文台指在過去數小時，相關熱帶低氣壓逐漸遠離香港，本港風力逐漸減弱。天文台會在短期內改發一號戒備信號。

與該熱帶低氣壓相關的雨帶會在未來數天間中為香港帶來驟雨及狂風，海面會有湧浪。市民請保持警覺。

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▼8月3日，天文台發出三號強風信號▼



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8月4日【02:00】天文台指在凌晨2時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約150公里，預料初時向偏東方向緩慢移動，稍後轉向東北方向，時速約10公里，橫過廣東沿岸海域。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會逐漸遠離本港，當該熱帶低氣壓不再為香港帶來普遍强風的威脅時，天文台會改發一號戒備信號。

8月4日【00:00】天文台指熱帶低氣壓集結在香港以南約150公里，預料向偏東方向緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。

8月3日【19:50】天文台表示，在晚上8時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港以南約120公里，預料向東緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。

【18:30】熱帶低氣壓日間未有為港帶來大雨，在傍晚微雨，天空出現彩虹，主要在本港西面區域看到。

【16:50】在過去一小時，天文台於昂坪及長洲，分別錄得的最高持續風速為每小時58及47公里，最高陣風分別為每小時74及55公里。

【16:47】旅遊事務署宣布，由於香港天文台已發出三號強風信號，今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。

【16:33】社會福利署宣布，三號熱帶氣旋警告信號已經發出，所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內，會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心，安排子女或家人安全回家。

民政事務總署已設立一條二十四小時緊急事故熱線25728427供市民查詢有關消息。

【16:26】由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【16:25】三號強風信號在下午4時25分發出。天文台預料，本港平均風速每小時41至62公里。 天文台提醒市民，要將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

在下午4時，位於南海北部的熱帶低氣壓，集結在香港之西南偏南約120公里，預料向東緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚晚間最接近香港，在本港以南約100公里左右掠過。除非該熱帶低氣壓顯著增強及進一步靠近香港，本港普遍吹烈風的機會較低。三號強風信號將於今晚及明早一段時間維持。

與該熱帶低氣壓相關的雨帶會繼續在今日及未來數天為香港帶來驟雨及狂風，海面亦有湧浪。

【15:52】本港天文台表示，過去數小時，本港風力有所增強。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚晚間最接近香港，在本港以南約100公里左右掠過。隨著該熱帶低氣壓靠近，香港的風力會在今晚進一步增強，天文台會在短期內改發三號強風信號。

【14:00】天文台表示，在下午2時，位於南海北部的熱帶低氣壓，集結在香港西南偏南約130公里，即在北緯21.3度，東經113.6度附近，預料向東緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚至明早最接近香港，於本港以南約100公里左右掠過。

澳門氣象局︰改發八號風球機會低

天文台預料，該熱帶低氣壓隨後轉向東北方向，靠近廣東東部至福建沿岸一帶，但其路徑及發展存在變數。另外，天文台路徑預報顯示，熱帶低氣壓明日料增強為熱帶風暴。

至於澳門氣象局則已於下午1時改掛三號風球，並預料將在日間維持，而澳門風力將會增強；然而發出八號風球的機會則為低。

倘升級熱帶風暴 或命名「盧碧」

根據西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單，如該熱帶低氣壓增強為熱帶風暴，或會命名為「盧碧」。該名字由菲律賓提供，代表殘酷、兇猛的意思。

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▼ECMWF預測▼



▼GFS預測▼

