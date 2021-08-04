盧碧風球｜受雨帶影響　料驟雨持續至周五　有狂風雷暴

今日（4日）增強成熱帶風暴的「盧碧」正逐漸遠離香港，但其相關雨帶仍影響廣東沿岸，天文台料未來兩三日仍間中有大驟雨，預計到周末期間天色逐漸好轉。



天文台於今日下午2時18分發出雷暴警告，預料香港有狂風雷暴，而長洲一度錄得每小時約70公里的強陣風。至下午4時半再發出提示，指與盧碧相關的雷雨區正影響珠江口一帶，未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有狂風，市民應提高警惕。



熱帶風暴盧碧集正逐漸遠離香港。（天文台網站截圖）

「盧碧」正逐漸遠離香港，下午3時，一號戒備信號仍然生效。天文台亦發出特別天氣提示，預計高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲大嶼山一帶。

天文台指，與「盧碧」相關雨帶正影響廣東沿岸，西南季候風會在未來兩三日間中為香港帶來大驟雨，風勢亦有時頗大。天文台預測，本港下午及晚上多雲，間中有驟雨及狂風，局部地區有雷暴。下午2時18分，天文台發出雷暴警告，有效時間至下午5時，預計本港有狂風雷暴。

天文台九天天氣預測。（天文台網站截圖）

預測周末有陽光

天文台預測，明日風勢頗大，間中有驟雨及狂風。海面有湧浪。根據最新的九天天氣預測，料於雨天及雷暴將持續至周五，吹西至西南風4至5級，初時離岸間中更達6級；周六起會有短暫陽光，料降雨量至周日會減少。

▼8月3日，天文台發出三號強風信號▼

