大驟雨未來一兩小時或影響本港　天文台料周五酷熱　高見33度

「立秋」過後未見秋涼，反而酷熱天再次降臨。天文台預測，受西南氣流影響，明（9日）起一連3日有驟雨及雷暴，其後高空反氣旋增強，天氣好轉，周五（13日）天氣酷熱，市區高見攝氏33度，上水及打鼓嶺或再升溫至34度以上。



近日天氣反覆，天文台今日（8日）下午4時發出特別天氣提示，指大驟雨正影響本港新界北部，並有機會在未來一兩小時影響本港其他地區。至下午4時25分，天文台發出新界北部水浸特別報告，指新界北部，尤其上水一帶正受大雨影響，過去1小時，該區錄得超過70毫米雨量。



至於兩度減弱後又再增強的熱帶風暴「盧碧」，正午時分以熱帶風暴姿態，集結在鹿兒島之西南偏西約330公里，今明兩日大致移向日本九州及本州西部，並逐漸演變為溫帶氣旋。



在正午12時，熱帶風暴「盧碧」集結在鹿兒島之西南偏西約330公里，預料向東北移動，時速約35公里，大致移向日本九州及本州西部，並逐漸演變為溫帶氣旋。

在附近同樣是熱帶風暴的「銀河」，今日靠近日本本州一帶，隨後移向日本以東海域，周三（11日）亦會減弱成溫帶氣旋。

「盧碧」將大致移向日本九州及本州西部；而「銀河」將移向日本以東海域。（天文台網站截圖）

「立秋」後秋意未至 周五酷熱 市區高見33度

本港方面，今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光及酷熱。在下午時分，至少7區升溫至33度，包括石崗、上水、大美督、元朗公園、坪洲等，酷熱天氣警告現正生效。

一股西南氣流會在未來兩三日為華南沿岸及南海北部帶來驟雨，天文台預測，明日早上驟雨較多及有雷暴，下午短暫時間有陽光，有雷暴的天氣料持續至周三。

隨著高空反氣旋增強，本港天色好轉，天文台料周五大致天晴，日間酷熱，但局部地區有驟雨，市區最高氣溫達33度。天文台又料，一道廣闊低壓槽會在周末期間影響南海北部，本港周末雖然部分時間有陽光，但局部地區有驟雨，隨後數天改為有幾陣驟雨，市區氣溫介乎27至31度。