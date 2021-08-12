天文台料周末有驟雨雷暴　下周二起連續五日酷熱　市區高見33度

本港近日重見陽光，天氣亦繼續炎熱。天文台預測，受高空反氣旋影響，明日（13日）中國東南部天氣炎熱；料高空擾動會在周末期間影響廣東沿岸及南海北部，該區間中有驟雨。

隨著高空反氣旋增強，下周初華南地區天色好轉，驟雨減少。根據天文台最新九天天氣預報，下周二（17日）起，市區將連續五日最高氣溫達攝氏33度，屬酷熱程度；而下周六（21日）打鼓嶺、上水等地區更高見34度。



▼7.4 酷熱天氣下，龍尾泳灘人頭湧湧▼



+ 2

天文台指，一股偏南氣流正為南海北部帶來驟雨。同時，高空反氣旋正覆蓋中國東南部。今日（12日）天氣亦炎熱，截至早上11時40分，天文台錄得最高30.7度；新界多區亦達33度，而大隴及大美督已達至少34度。

天文台又預料，本港今日有一兩陣驟雨，下午部分時間有陽光及炎熱；今晚大致多雲，吹輕微至和緩偏南風。展望明日（13日）天氣炎熱，部分時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫則介乎28至32度。

天文台料隨著高空反氣旋增強，下周初華南地區天色好轉，驟雨減少。（天文台網頁截圖）

周末天氣不穩 下周二起連續五天酷熱

然而周六（14日）、周日（15日）天氣再度不穩，天文台預測周六將大致多雲，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴；周日下午則短暫時間有陽光。該兩日氣溫預料介乎27至31度，顯著降雨概率亦為「高」。市民周末或無法享受戶外活動。

天色預料最快於下周初好轉，天文台指，下周二（17日）至下周六（21日）大致或部份時間天晴，日間同樣酷熱。市區連續五日最高氣溫達33度，下周六石崗、打鼓嶺及上水更高見34度，市民要多補充水分。

▼8.4下午天文台發出黃色暴雨警告▼

