天文台料明起落6日雨　下周五起天色好轉及酷熱　兩區或升至35度

本港天氣不穩，近日亦時晴時雨。天文台預測，高空擾動會在周末期間影響廣東沿岸及南海北部，該區間中有驟雨。隨著高空反氣旋增強，下周初華南地區天色好轉，驟雨減少。天文台料下周五（20日）起連續三日酷熱，再下一個周日（22日）市區更高見攝氏34度，上水及打鼓嶺更達35度。

另外，內地中央氣象台預計，8月下旬南海及西北太平洋可能有一至兩個颱風生成。



▼8.3 天文台發出三號強風信號▼



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天文台指，一股偏南氣流正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨，今早（13日）本港多處地區錄得超過10毫米雨量。截至中午12時，過去一小時西貢雨勢較大，部份區域雨量超過20毫米。預測今日大致多雲，有幾陣驟雨；初時局部地區有雷暴，吹和緩南至西南風。

天文台展望明日（14日）大致多雲，間中有驟雨及雷暴；周日（15日）亦大致多雲，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光；而兩日氣溫亦介乎27至31度。天文台料隨後一兩日天色好轉，惟仍有驟雨；天色不穩，市民外出緊記帶備雨傘。

料至下周五（20日），本港天氣再次酷熱。天文台料下周五、六（21日）有陽光，日間酷熱；氣溫同樣介乎29至33度。而下周日（22日）則大致天晴，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨及雷暴。市區氣溫更高見34度，上水及打鼓嶺更達35度。

▼7.20 天文台一度發出三號強風信號及黃色暴雨警告信號▼



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▼7.13 酷熱天氣下市民如常外出運動▼

