今七夕有驟雨雷暴　天文台料8.23「處暑」氣溫見33度達酷熱程度

本港近日天氣不穩，今早（14日）更有滂沱大雨。天文台預測，高空擾動會在今、明（15日）兩日影響廣東沿岸及南海北部，該區間中有驟雨。隨著高空反氣旋增強，下周初華南地區天色好轉，驟雨減少；而高空反氣旋會在下周中期減弱。

根據九天天氣預測，料下周五（20日）起連續四日市區最高氣溫高見攝氏33度或以上，達酷熱程度。8月23日為廿四節氣中的「處暑」，代表秋天漸近，不過天文台料當日日間仍酷熱。



▼8.4下午天文台發出黃色暴雨警告▼



+ 3

天文台表示，高空擾動正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。今早本港多處錄得超過10毫米雨量，而新界北區的雨量更超過70毫米。今日是「七夕」，不少人視為中式情人節，天文台料今日大致多雲，間中有驟雨及雷暴；吹和緩南至西南風，離岸風勢間中清勁。

展望明日（15日）大致多雲，間中有驟雨及雷暴。下午驟雨減少，短暫時間有陽光；氣溫介乎27至32度。而隨後一兩日天色好轉，料至下周二（17日）大致天晴，但局部地區有驟雨；日間酷熱，氣溫介乎28至33度，惟隨後兩日驟雨又增多。

至下周五起，天文台料連續四日酷熱，22日市區氣溫更介乎29至34度，上水及打鼓嶺最高更達35度。8月23日為「處暑」，表示暑氣將退伏而潛處，氣溫慢慢下降。秋季名義上已經來臨，但暑氣仍未完全消退，俗稱「爭秋奪暑」。天文台料8月23日部分時間有陽光，有幾陣驟雨；日間酷熱，氣溫介乎28至33度。

▼7.19 熱帶風暴查帕卡吹襲下石澳仍有市民暢泳▼

