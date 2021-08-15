天文台預測近周末多日酷熱　下周日高見34度　「處暑」暑氣未散

「立秋」已過，但暑氣未散。天文台預測，受高空反氣旋影響，未來數天天色好轉，最快周二（17日）重返酷熱氣溫，周末熱辣辣，下周日（22日）市區更高見攝氏34度，但稍後局部地區有驟雨及雷暴。



下周一（23日）是二十四節氣的「處暑」，特點是氣溫慢慢下降，雨量逐漸減少，早晚溫涼。天文台預測，當日日間仍然酷熱，市區最高氣溫達33度，亦有幾陣驟雨，翌日稍稍降溫。



▼酷熱天氣下，龍尾泳灘人頭湧湧▼



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本港今日上半日天陰陰，皆因高空擾動正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，故今日大致多雲，有幾陣驟雨，在正午前各區仍未見超過30度，料下午短暫時間有陽光。

受高空反氣旋影響，未來數天華南沿岸天色好轉，驟雨減少，本周中期及後期廣東天氣酷熱。天文台預測，明日仍有幾陣驟雨，周二轉為局部地區有驟雨，大致天晴及日間酷熱，市區高見33度。周四（19日）雖然驟雨增多，輕微降溫，但近周末又回復酷熱天氣，短暫告別雨天，迎來熱辣辣的周末。

天文台預測，下周日大致天晴，日間酷熱，市區最高氣溫進一步升溫至34度，吹微風，稍後局部地區有驟雨及雷暴，至下周一「處暑」仍然酷熱，並轉為有幾陣驟雨，翌日稍降溫至介乎27至32度。

（天文台網站截圖）

▼8.4下午天文台發出黃色暴雨警告▼

