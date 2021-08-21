天氣交通｜天氣酷熱最高氣溫36度　理工大學部份行車線封閉

本港今日（21日）天氣預測大致天晴，但早上局部地區有驟雨。日間酷熱，最高氣溫約34度。元朗、上水多處或高達36度。吹輕微至和緩西南風。酷熱天氣指數現正生效。上午五時，熱帶風暴奧麥斯集結在沖繩島之東南偏南約620公里，預料向西北移動，時速約22公里，移向台灣以東海域。



高空反氣旋會在未來數天覆蓋中國東南部，該區普遍晴朗及持續酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在下週中至後期為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。此外，熱帶氣旋奧麥斯會在未來一兩日橫過台灣以東海域。

理工大學部份行車線因緊急維修封閉

因緊急維修，8月21日及22日凌晨12時至早上6時封閉康莊道(往海底隧道方向)近香港理工大學的部份行車線，以及漆咸道北通往康莊道(往海底隧道方向)支路近香港理工大學的部份行車線駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

沙田圍路近威爾斯因爆水管封閉快線

因水管爆裂，沙田圍路(往沙田鄉事會路方向)近威爾斯親王醫院的快線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

葵涌大白田街禁長逾5米車駛入

為配合道路工程，葵涌大白田街將於2021年8月21日上午10時起，至2021年9月2日下午4時止，臨時禁止所有車長超逾5米的車輛由安捷街(東行)左轉入大白田街(北行)。由安捷街(東行)前往大白田街(北行)的受影響車輛，須改經大白田街(南行)、安捷里(北行) 、安捷街(西行)及大白田街(北行)。駕駛人士應盡量小心忍讓。有關地點將設置適當交通標誌指導駕駛人士。