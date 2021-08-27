今日持續有雨　多區氣溫急跌10度　新學年料雨中開學

與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部，本港今早（27日）一度下滂沱大雨，令一眾趕上班的打工仔相當狼狽。天文台表示，今早新界東部及港島的雨量逾20毫米，多區氣溫較昨日急跌近10度。預料未來9日會繼續有驟雨，周末兩日的雨勢會較大，亦會有狂風雷暴，市民出遊要帶備雨具。



▼7.20 天文台一度發出三號強風信號及黃色暴雨警告信號▼



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天文台原預料今日天氣持續酷熱，估計日間酷熱，市區最高氣溫達33度，但局部地區有驟雨，惟本港多區今早下滂沱大雨，大部分地區錄得超過10毫米雨量，新界東部及港島的雨量更超過20毫米，近中午雨勢漸減，但持續天陰及下雨。

天文台表示，與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部，本港亦受到影響，預料今日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。吹和緩偏東風，風勢有時疾勁。本港氣溫今日明顯急跌，山頂、深水埗、屯門等港、九、新界多區今午3時的氣溫，較昨日中午低10度，只得約攝氏23度。

（天文台圖片）

天文台預料，高空擾動會在未來兩三日為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。預料一道廣闊低壓槽會在下週中期為廣東沿岸及南海北部帶來不穩定天氣，根據「9天天氣預報」，未來9日持續有雨，周六（8日）和周日（29日）雨勢較大，亦會有狂風雷暴，氣溫介乎攝氏25至31度。

（天文台截圖）

至於下周三（9月1日）開學日，天文台將下雨機率進一步提高，將有55%至69%機會達到10毫米或以上降雨量，局部地區亦會有雷暴，闊別校園多時的「學生哥」，除了要準備好新書迎接新學年外，返學也要準備雨具。